É×¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¡ª²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡ºÊ¤Ï¡Ö¸À¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¡Ä¡×»Ò¤É¤â£³¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÏÉÈø½Õ²Ì¥¢¥Ê
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÄÔ²¬µÁÆ²¡Ê¤®¤É¤¦¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÏÉÈø½Õ²Ì¥¢¥Ê¤¬²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤â¡¢¤¢¤Ã¤Ã¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¿ôÆü¡ª¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Öº£Ç¯¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÏÉÈø¥¢¥Ê¤Ï£²£°£±£±Ç¯£¹·î¤ËÄÔ²¬¥¢¥Ê¤È·ëº§¡££±£´Ç¯£¸·î¤ËÄ¹½÷¡¢£±£·Ç¯£±·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¸À¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡£»ä¤Ê¤ê¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÍÓ¥öµÖÅ¸Ë¾Âæ¤Ç£µ¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£