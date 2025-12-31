ÅìÌî¹¬¼£¡È¸¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡É¤òÇ®ÊÛ¡Ö°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡Ä¤³¤ÎËÍ¤¬¤Ç¤¹¤è¡ª¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¤´ÅöÃÏ¡È¿ä¤·¥Ë¥å¡¼¥¹¡É2025¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢Ì¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¸¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡É¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ±ÆÃÈÖ¡£¡È¤É¤¦¤Ö¤ÄÊÓ¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢YouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¸¤¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸¤¤ÎÏÃÂê¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅìÌî¡£¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¸¤¡¢Âç¹¥¤¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ºÊ¤¬¸¤2É¤Ï¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¡È»ô¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÄ«»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡Ä°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡Ä¤³¤ÎËÍ¤¬¤Ç¤¹¤è¡ª¡© ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¨Êýµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¸¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤¤¤Þ¤Ï¼«Á³¤È¡¢¿´¤«¤é¡Ø¸¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë°ìÈÖ¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡ª¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ª¥ì¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¤â¤¦ÁãÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ê²È¤ËºÊ¤È¡Ë2¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¥±¥ó¥«¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥×¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó±Û¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡£¸¤¤ÎÉéÃ´¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ±ÆÃÈÖ¡£¡È¤É¤¦¤Ö¤ÄÊÓ¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢YouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¸¤¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ºÊ¤¬¸¤2É¤Ï¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¡È»ô¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÄ«»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡Ä°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡Ä¤³¤ÎËÍ¤¬¤Ç¤¹¤è¡ª¡© ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¨Êýµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¸¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤¤¤Þ¤Ï¼«Á³¤È¡¢¿´¤«¤é¡Ø¸¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë°ìÈÖ¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡ª¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ª¥ì¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¤â¤¦ÁãÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ê²È¤ËºÊ¤È¡Ë2¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¥±¥ó¥«¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥×¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó±Û¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡£¸¤¤ÎÉéÃ´¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£