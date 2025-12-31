¤¢¤é¤Ý¤ó¡¡ANZENÌ¡ºÍ²ò»¶¸å¤ÎºÇÄã·î¼ýÌÀ¤«¤¹¡¡¶Ã¤¤Î¶â³Û¤Ë¶â¤Á¤ã¤ó¡ÖµÕ¤Ë¤½¤ì¤Ï²¿¡©¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖANZENÌ¡ºÍ¡×¤Î¤¢¤é¤Ý¤ó¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£²ò»¶¸å¤ÎºÇÄã·î¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¸³è¤¬¥Þ¥¸¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¡£º£¡¢Ä¶¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ýÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¡¢·î¼ý¤¬140±ß¤Î»þ¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹¹¿·¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£ºÇ½é200±ß¤È¤«400±ß¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¹¿·¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡140±ß¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤½¤ì¤Ï²¿¡©¥°¥Ã¥º¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡£¥³¥ó¥Ó¤Î»þ¤ÎLINE¥¹¥é¥ó¥×¤ò¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖANZENÌ¡ºÍ¡×¤Ï¶¦¤ËÅìµþÅÔÂÎ©¶è½Ð¿È¤ÇÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1ºÐ¤Î»þ¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó¤È¤¢¤é¤Ý¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç·ëÀ®¡£¤ß¤ä¤¾¤ó¤Î¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤¬¡ÈÂÎ©¶è¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç¶´¤à²Î¥Í¥¿¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ô¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤ß¤ä¤¾¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó³Êº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¡¢2024Ç¯3·îËö¤Ë¤ÏANZENÌ¡ºÍ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£