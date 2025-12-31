¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×·Ý¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´î¤Ó¢ª¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ðÊó¡×¤Ëº¤ÏÇ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê31¡Ë¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¥¢¥ê¥¹¤â»²Àï¡ª¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡ÙÇ¯ËöSP¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯Âç¾Þ2025¡Ù¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢ÀîÅçÌÀ¡¢ÀéÄ»¡¢»³ºê¹°Ìé¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢¶¶ËÜÄ¾¡Ê¶ä¥·¥ã¥ê¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡Ê¤äÃÄ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ7Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤·¤¿¹À¥¤ÏËÁÆ¬¡¢MC¤Î·Ö¸¶Å°¤«¤é¡Öº£Ç¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤á¤¯Ãæ¡¢¡Öµ×ÊÝÅÄ¡Ê¤«¤º¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤¬¤Ò¤ÊÃÅ¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¶±¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¹À¥¡£·Ö¸¶¤ä¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬²¡¤·Î±¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼ýÂ«¡£²þ¤á¤Æµ×ÊÝÅÄ¤òµó¤²¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹À¥¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£X¤Ç¤â¤¿¤Ö¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¯¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹À¥¤Î²£¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¤ä·Ö¸¶¤¬¤Ê¤¼¤«Çú¾Ð¡£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ðÊóÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡Ù¤Ç¤â¹À¥¤Èµ×ÊÝÅÄ¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ë¹À¥¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£µ×ÊÝÅÄ¤«¤é¤â¡ÖµîÇ¯¤â²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¹À¥¤Ï¸ý¤òÍÞ¤¨¤Æ¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
