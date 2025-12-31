¡Ö9³ä¤ÎÊý¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡× ¤ªÊè¤Ë¼×¤é¤ì¤ë¡Ö³«¤«¤º¤Î´´ÀþÆ»Ï©¡×ÉôÊ¬³«ÄÌ¤Ç¤â·àÅª¸ú²Ì!? ÅìµþÎýÇÏ
¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡¡ÅìµþÅÔÂè»Í·úÀß»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢ÎýÇÏ¶èÆâ¤Çº£Ç¯£²·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¡ÖÊü¼Í£·¹æÀþ¡×¤ÎÌó1km¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ÄÌ¤«¤éÌó6¤«·î´Ö¤Î¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥¸¤Ç±ä¿¡Ä¡©¡Û¡ÈÊèÃÏ¤Î¼êÁ°¡É¤Þ¤Ç¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÊü¼Í7¹æ¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Êü¼Í7¹æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é´Ø±ÛÆ»¤ÎÎýÇÏIC¡¢³°´ÄÆ»¤ÎÂçÀôIC¤ÎÀè¤Þ¤ÇÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë´´ÀþÆ»Ï©¡ÖÌÜÇòÄÌ¤ê¡×¤Î±ä¿Éô¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È¶è´Ö¤Ï¡¢ÌÜÇòÄÌ¤ê¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ëÂçÀô³Ø±àÄÌ¤ê¤Î¡ÖËÌ±à¡×¸òº¹ÅÀ¤«¤é¡¢À¾Åìµþ»Ô¶¤Þ¤Ç¤ÎÌó2km¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ëÊèÃÏ¤Î°ÜÅ¾¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó2km¤Î¤¦¤Á¤ÎÀ¾Â¦¡¢ÅÔÆ»24¹æÎýÇÏ½êÂôÀþ¤«¤é¡¢À¾Åìµþ»Ô¶¤ÎÊ¡Àô»ûÄÌ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÌó1km¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¾Åìµþ»ÔÆâ¤Î´ûÂ¸³«ÄÌÉô¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢»°Âë¤äÄ´ÉÛ¤ËÄÌ¤¸¤ëÆîËÌ¤Î4¼ÖÀþÆ»Ï©¡ÖÉú¸«ÄÌ¤ê¡×¡ÊÄ´ÉÛÊÝÃ«Àþ¡Ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌÎÌÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÃÄê³«Êü¤µ¤ì¤¿Êü¼Í7¹æÀþ¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ï11»þ´Ö¤ÇÌó3250Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤«¤é¤Î¸òÄÌÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢³«Êü¤ÎÆîÂ¦¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¡Ö¤·¤¿¤ß¤ÁÄÌ¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀôÂè»Í¾®³Ø¹»Á°¸òº¹ÅÀ¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Ìó4600Âæ¤«¤éÌó2700Âæ¤Ø¤ÈÌó4³ä¤â¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±èÆ»¤Î½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡ÊÁí²óÅú¿ô2669¡Ë¤Ç¤Ï¡¢7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÖÆ»¡¢ÊâÆ»¡¢¼«Å¾¼ÖÄÌ¹ÔÂÓ¤¬¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊ¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ä¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¤·¤¿¤ß¤ÁÄÌ¤ê¡×¤ÏÆ»¤¬¶¹¤¯ÄÌ³ØÏ©¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éú¸«ÄÌ¤ê¤«¤éÂçÀôICÊýÌÌ¤Ø¤ÎÈ´¤±Æ»¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤¿¤ß¤ÁÄÌ¤ê¤ò»Ò¤É¤â¤È¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ»¡ÊÊü¼Í7¹æ¡Ë¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊü¼Í7¹æ¤¬³«ÄÌ¤·¤¿À¾Â¦¶è´Ö¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÀôICÊýÌÌ¤ØÈ´¤±¤ëÅìÂ¦¶è´Ö¤Ï¡¢ÊâÆ»¤â¶¹¤¤¤Ê¤«¤òº£¤âÂ¿¿ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êü¼Í7¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉôÊ¬³«ÄÌ¤Î¤¿¤á¸òÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÆ»Éý¤¬¹¤¯Ä¾Àþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤·¤ÆÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¡£¡Ö´í¸±¤Ê¤·¤¿¤ß¤ÁÄÌ¤ê¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ä¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¤ÎÁá´ü³«ÄÌ¤òË¾¤à¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬¡¢Áá´ü¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅìÂ¦¶è´Ö¤âÊèÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤ÎÆ»Ï©ÃÛÂ¤¹©»ö¤¬2025Ç¯¤«¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë³¹Ï©¤ä½»Ì±¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î¼ÖÆ»¤Î¤ß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á´Àþ³«ÄÌ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
