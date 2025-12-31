[iPhone¶î¤±¹þ¤ß»û]iPhone¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡¢²èÌÌ¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ê¤Þ¤Þ¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¡©¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëÂÐ½èÊýË¡
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï¡¢iPhone¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²èÌÌ¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Face IDÅëºÜiPhone¤Î¾ì¹ç
¡¡iPhone 17¤Ê¤É¤ÎFace ID¤òÅëºÜ¤·¤¿iPhone¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÊü¤·¡¢¼¡¤Ë²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÊü¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤òApple¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¡Ê¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£
¥Ûー¥à¥Ü¥¿¥óÅëºÜiPhone¤Î¾ì¹ç
¡¡iPhone 7¤Þ¤¿¤ÏiPhone 7 Plus¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤È²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤ë¥Ü¥¿¥ó¤òApple¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆ±»þ¤ËÄ¹²¡¤·¤ò¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¤³¤ÎºÝ¡¢¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡iPhone 6s°ÊÁ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Ü¥¿¥ó¤È¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òÆ±»þ¤ËApple¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¡Ê¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢µ¡¼ïÌä¤ï¤ºiPhone¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢iPhone¤ò1»þ´Ö½¼ÅÅ¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢iPhone¤Ë½¼ÅÅ»ÄÎÌÄã²¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò³ÎÇ§¤·iPhone¤ò30Ê¬´Ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ïµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¡£