»Ò¥¯¥¸¥é¤¬Êì¥¯¥¸¥é¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥«¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ø¡Ú¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤Ê¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÊúÍÊ¡×¤È¤Ï¡©¡Û
À¸¤Êª¤¿¤Á¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿Í´Ö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥º¥ß¤Ï¿å¤ËÇ¨¤ì¤¿Ãç´Ö¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤·¡¢¥¢¥ê¤Ï½÷²¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Çú¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¾¥¦¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»à¤òÅé¤à¡£¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤ÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤Ï´íµ¡Åª¤Êµ²²î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃç´Ö¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥º¡¢³Æ»æ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡Ê¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÃø¡¢²ÆÌÜÂçÌõ¡Ë¤À¡£¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¡ÖÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¡×¤Î¶µ¼ø¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÆî¶Ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÂÖ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñÀ¡×¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹ÔÆ°¡¢¼«Á³¤Î°ÎÂç¤Ê¶Ã°Û¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢ËÜ½ñ¤ÎËÝÌõ¤ò¤·¤¿²ÆÌÜÂç»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥¯¥¸¥é¤Î¼Ò²ñ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë¡£
ÇØÃæ¤Î¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥¤¥ë¥«¤È¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¤Î·²¤ì
¡½¡½¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î¥¦¥©¡¼¥ÉÇî»Î¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤È½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¤Ë½Ð¤Æ¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤È½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥ÉÇî»Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¤È¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÆÌÜÂç»á¡Ê°Ê²¼¡¢²ÆÌÜ¡Ë¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¥¯¥¸¥é¤Î¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤Î¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥¾¥ì¥¹½ôÅç¤ËÍè¤¿¥¦¥©¡¼¥ÉÇî»Î¤Ï¡¢¹Ó¤ì¤¿³¤¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥¯¥¸¥é¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢5ÆüÌÜ¤Ë³¤¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¤Ç¥¯¥¸¥é¤Þ¤Ç¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ì¤ê¤âÌÌÇò¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¥¯¥¸¥é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¥¯¥¸¥é¤Î·²¤ì¤Ï4Æ¬¤Ç¤·¤¿¡£Á´Ä¹10m¤òÄ¶¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥á¥¹¡Ê¥Þ¥È¥ê¥¢¡¼¥Á¡Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î4Ê¬¤Î3¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¸ÄÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ2Æ¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤µ¤é¤Ë°ìÆ¬¤Î¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¿ÈÂÎ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥¸¥é¤Î¼Ò²ñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¥¯¥¸¥é¤¬Êì¥¯¥¸¥é¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ø
¡½¡½¥¯¥¸¥é¤ÎÊúÍÊ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
²ÆÌÜ¡§¥Þ¥È¥ê¥¢¡¼¥Á¤¬¸ý¤ò³«¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÎÊÒÂ¦¤«¤é»Ò¥¯¥¸¥é¤ÎÆ¬¤¬¡¢È¿ÂÐÂ¦¤«¤éÈø¤Ó¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥È¥ê¥¢¡¼¥Á¤Ï»Ò¥¯¥¸¥é¤òÍ¥¤·¤¯³ú¤à¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»Ò¥¯¥¸¥é¤¬¸ý¤«¤é¤Ç¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»Ò¥¯¥¸¥é¤¬Í¥¤·¤¯³ú¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥¦¥©¡¼¥ÉÇî»Î¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÎîÄ¹Îà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÓÁ¶¤¤¤Ï¸ÄÂÎ´Ö¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢°Ý»ý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥¸¥é¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ë¥«¤Ë¤â°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç»ä¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥¸¥é¤â¥¤¥ë¥«¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤ò½Ð¤·¡¢²ñÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
²ÆÌÜ¡§¥¯¥¸¥é¤Ï²¿¼ïÎà¤â¤Î²»¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³¤¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÃæ¤Ç¤Ï²»¤¬Èó¾ï¤Ë±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Î®¹Ô¤Î²Î¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¯¥¸¥é
²ÆÌÜ¡§ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¥¯¥¸¥é¤Î²Î¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤Î²Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤ÎÌÄ¤À¼¤À¤±¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤Ï¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ò¥²¥¯¥¸¥é¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤âºÎ±Â¤âÃ±ÆÈ¤Ç¹Ô¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤ÏÀ¤³¦¤Î³¤¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Î¥ª¥¹¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸²Î¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÎ®¹Ô¤Î²Î¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ²Î¤¤¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÊÌ¤Î¸ÄÂÎ¤¬¤Þ¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ²Î¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë²Î¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¤¤ËÀø¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ä»¤Î²Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸¦µæ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥¯¥¸¥é¤Î²Î¤Î¸¦µæ¤â¤â¤Ã¤È¿Ê¤à¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÃø¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡Ò²ÆÌÜÂçÌõ¡Ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë