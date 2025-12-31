¡Ú2026Ç¯½é·Ø¡Û¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¿¬²¼¤¬¤ê¡×Áê¾ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡¢¸áÇ¯¤ËË¬¤ì¤¿¤¤´³»Ù¤æ¤«¤ê¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ
2026Ç¯¤Ï½½Æó»Ù¤Ç¤Ï¡Ö¸áÇ¯¡Ê¤¦¤Þ¤É¤·¡Ë¡×¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î±¢ÍÛ¸Þ¹ÔÀâ¤Ë´ð¤Å¤¯½½´³¡Ê¤¸¤Ã¤«¤ó¡Ë¤È½½Æó»Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£Êº¤â¸á¤âÇ³¤¨À¹¤ë²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢26Ç¯¤Ï¾ðÇ®¤ä·èÃÇÎÏ¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬»î¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸á¤Ë¤ÏÍÛµ¤¡¢Á°¿Ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ¯±¿¤òºÎ¤êÆþ¤ì¡¢Åê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤ä¼«¿È¤ÎÈôÌö¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÎÇÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë½é·ØÀè¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
´³»Ù¤´¤È¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÊ¿¶ÑÆÍîÎ¨¤Ç¸áÇ¯¤Ï²¼Íî
¡¡2025Ç¯¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²¡Ê¶âÍ»´ËÏÂ¡Ë¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÁê¾ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â»Ô¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç³è¶·¤òÄè¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á5Ëü±ß»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÀìÌç²È¤ÎÁê¾ìÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢26Ç¯Ëö¤Ë6Ëü±ßÅþÃ£¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤Ê¸«ÄÌ¤·¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´³»Ù¤Î¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¡Ê·Ð¸³Â§¡Ë¤«¤é¤¹¤ë¤È³Ú´Ñ¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡¡26Ç¯¤Ï¸áÇ¯¡£³ô¤Î³Ê¸À¤Ë¤Ï¡ÖÃ¤Ì¦¡Ê¤¿¤Ä¤ß¡ËÅ·°æ¡¢¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¿¬²¼¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Ã¤Ç¯¤äÌ¦Ç¯¤Ë¾å¾º¤·¤¿³ô²Á¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î¸áÇ¯¤Ë¤Ï²¼Íî¥È¥ì¥ó¥É¤ËÅ¾¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢36Ç¯Á°¤Î1990Ç¯¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¡¢24Ç¯Á°¤Î2002Ç¯¤âÁ°Ç¯¤ÎIT¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÎÎ®¤ì¤Ç²¼ÍîÁê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê12Ç¯Á°¤Î14Ç¯¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç³ô²Á¤¬¾å¾º¡Ë¡£1950Ç¯º¢¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´³»Ù¤´¤È¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÊ¿¶ÑÆÍîÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸áÇ¯¤ÈÁê¾ì³Ê¸À¤¬¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¡×¤Î±¯Ç¯¤À¤±¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆüÊÆ¤È¤â¤Ë²áÇ®´¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊªÅê»ñ²È¤Î¥¸¥à¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤Ï26Ç¯¤ÎÎ¾¹ñ¤Î»Ô¾ì¤ÎË½Íî¤òÍ½Â¬¡£25Ç¯Ëö¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡É¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ËÎ¨¤¤¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬25Ç¯7¡Á9·î´ü¤Þ¤Ç12»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç³ô¼°¤òÇä¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢26Ç¯¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
ÊÆÃæ´ÖÁªµó¸å¤ÎÊÆ³ô¤Ï·øÄ´¤È¤Î¡Ö·Ð¸³Â§¡×¤â
¡¡26Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ÎÇ¯¤Ç¡¢ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤Î¾å±¡¤Î3Ê¬¤Î1¤È²¼±¡¤ÎÁ´µÄÀÊ¤¬²þÁª¤µ¤ì¤ë¡£»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1942Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿20²ó¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤ÎÍâÇ¯Ëö¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥À¥¦30¼ïÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Áªµó¤ÎÁ°Æü¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ´ÖÁªµó¸å¤Ï³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö·Ð¸³Â§¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¤Ï¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤Î»ÜÀ¯¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤éÌîÅÞ¤¬¾¡Íø¤·µÄ²ñ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÁªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÅýÎÎ¤¬2Ç¯¸å¤Î²þÁª¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬Áê¾ì¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡26Ç¯¤â¤³¤Î¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¤¬·òºß¤Ê¤é¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÄ´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÇ¯Ëö¤«¤éºÆ¾å¾º¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÍÎÏ¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸áÇ¯Áê¾ì¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¿ÀÇÏ¤òÃÖ¤¯¿ÀÅÄÌÀ¿À¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡¢¸ÞÊý»³·§Ìî¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦³ë¾þ¶è¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤Ë¸Â¤é¤º¸áÇ¯¤Î¶¯±¿¤Èºâ±¿¥¢¥Ã¥×¤òµ§¤ë¤Ê¤é¡¢26Ç¯¤Î½é·Ø¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬´³»Ù¤æ¤«¤ê¤Î¿À¼Ò¤À¡£µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤ëÅìµþ¶á¹Ù¤ÎÇÏ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¿ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦¤ÇÇÏ¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¾è¤êÊª¤È¤Ê¤ë¿ÀÀ»¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤ÏÀ¸¤¤¿ÇÏ¤ò¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë´·½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¿ÀÇÏ¡Ê¤·¤ó¤á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£°ËÀª¿ÀµÜ¤òÎã¤Ë¼è¤ì¤Ð¡¢ÆâµÜ¤È³°µÜ¤Ë2Æ¬¤º¤Ä¤Î¿ÀÇÏ¤¬¤¤¤ë¡£¿ÀÇÏ¤Î¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÀ¸ÊªÅª¤ÊÆÃÀ¤«¤é¾¡Éé±¿¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¿ÀÇÏ¤òÃÖ¤¯¿À¼Ò¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¿ÀÅÄÌÀ¿À¤³¤È¿ÀÅÄ¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤À¡£°²ÌÓ¤Î¥Ý¥Ë¡¼¡¢¿ÀÇÏ¡ÖÌÀ¡Ê¤¢¤«¤ê¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¿À¹¬¹æ¡Ë¡×¤È¤Ï¶Æâ¤ÎÇÏ¼Ë¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹¾¸Í¤ÎÁíÄÃ¼é¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÅÄ¿À¼Ò¤Ï¡¢Âç¹õÍÍ¤³¤ÈÂç¸Êµ®Ì¿¡Ê¤ª¤ª¤Ê¤à¤Á¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¡¢¤¨¤Ó¤¹ÍÍ¤³¤È¾¯É§Ì¾Ì¿¡Ê¤¹¤¯¤Ê¤Ò¤³¤Ê¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿¾ÌçÌ¿¤Î3¿À¤òã«¤ê¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤ä»Å»ö±¿¥¢¥Ã¥×¤ÎÎî¸³¤¢¤é¤¿¤«¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡£
¡¡Î©ÀÐ¤Î¸ÞÊý»³·§Ìî¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦³ë¾þ¶è¡Ë¤Ç¤â¡¢°¦¤é¤·¤¤¿ÀÇÏ¤Î¥Ý¥Ë¡¼3Æ¬¡Ê¤¤é¤é¡¦¤Á¤ç¤³¡¦¤Ð¤Ë¤é¡Ë¤¬ÂÔ¤Ä¡£Æ±¿À¼Ò¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤Ë°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´«ÀÁ¤µ¤ì¡¢¶Æâ¤ÎÉßÃÏ¤ÏÀµ¸Þ³Ñ·Á¤ò¾Ý¤Ã¤¿±¢ÍÛÆ»¤Î·ë³¦¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÅÂÏÆ¤Ë¤Ï¼ùÎð370Ç¯¤Î¥¯¥¹¥Î¥¤Î¤´¿ÀÌÚ2ËÜ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢²¼Ä®¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
ÌðÀè°ð²Ù¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÂæÅì¶è¡Ë¤Ï3Âå¾·³¡¦²È¸÷¤¬µþÅÔ¤Î»°½½»°´ÖÆ²¤òÌÏ¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿¤ªÆ²¤¬¥ë¡¼¥Ä
¡¡ÀõÁðÌ¾½ê¼·Ê¡¿À½ä¤ê¤Î¡ÖÊ¡Ï½¼÷¡×¡¢ÌðÀè°ð²Ù¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÂæÅì¶è¡Ë¤âÇÏ¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤¬¿¼¤¤¡£
¡¡ÁÏ·ú¤Ï1642Ç¯¤Ç¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤Î3Âå¾·³¡¦²È¸÷¤¬ÉðÆ»¤ÎÃÃÏ£¤Î¤¿¤á¤ËµþÅÔ¤Î»°½½»°´ÖÆ²¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÆ²¡ÊÀõÁð»°½½»°´ÖÆ²¡Ë¤ò¤³¤ÎÃÏ¤Ë·úÎ©¡£Ï²¼¤Ç¤Ï»°½½»°´ÖÆ²¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡ÖÄÌ¤·Ìð¡ÊÌó120m¤Î»°½½»°´ÖÆ²¤Î¸®²¼¤ÇÆî¤«¤éËÌ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÌð¤ò¼ÍÄÌ¤¹¶¥µ»¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ²¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ°ð²ÙÂçÌÀ¿À¤ò´«ÀÁ¤·¡¢ã«¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤½¤ÎÅªÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÌðÀè¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÒÅÂ¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÉðÅ·¹Ä¤Î»þÂå¤«¤é¤Îµ³ÇÏÊ¸²½¤òÉÁ¤¤¤¿Å·°æ²è¡ÖÆüËÜÇÏ¾è»Ë¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³ÊÅ·°æ¤Ë100Ëç¤Î³¨¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¡¢¸Å¤ÎÉð¾¤ä¹çÀï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¡£ÇÏ¤Î»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¸æ¼ë°õ¤ä¡¢ÇÏ¤Î¤ª¼é¤ê¤Ê¤É¤Î¼øÍ¿ÉÊ¤ò¤ª»²¤ê¤ÎµÇ°¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤Ð¡¢26Ç¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
JRA´Ø·¸¼Ô¤â»²ÇÒ¤¹¤ëÂç¿ù¿À¼Ò¡Ê°ñ¾ë¡¦°ðÉß»Ô¡Ë¤ÎÇÏÝ®¼Ò
¡¡25Ç¯¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿JRA¡ÊÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤ÎÈþ±º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶á¤¯¤ÎÂç¿ù¿À¼Ò¡Ê°ñ¾ë¡¦°ðÉß»Ô¡Ë¤Ë¤Ï¾¡ÇÏ¿À¼Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇÏÝ®¼Ò¡Ê¤Ð¤ì¤¤·¤ã¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¿À¼Ò¤Ïµù¶È´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë³¤¤äÀî¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ð¤µ¤Þ¡×¤ÎÁíËÜµÜ¡£ÀÖ¤¤Ì´¤à¤¹¤Ó¤ÎÌð¤È¶â¿§¤Î¶â±¿¤ÎÌð¤ò¼Í¤ë¡Ö¤Í¤¬¤¤Ìð¾ì¡×¡¢ÅÚ´ï¤ò³ä¤Ã¤Æ°±ï¡¢°±¿¤òÃÇ¤Ä¡Ö°±ïÀÚ¤ÎºØÄí¡×¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¶áÇ¯¤Ï´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡¡JRA´Ø·¸¼Ô¤â»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÏÝ®¼Ò¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊ¿°Â»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤Î·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¶¥ÇÏ¤È±ï¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾¡Éé±¿¤ä¶â±¿¤¬¼ø¤«¤ë¤È±óÊý¤«¤éÂ¤ò±¿¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼øÍ¿ÉÊ¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¸æ¼é¤Ë¤Ï¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
ÇÏÆ¬´Ñ²»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶ð·ÁÆ²¡ÊÅìµþ¡¦ÂæÅì¶è¡Ë¡¢»ü±À»³Ì¯°Â»û¡Êºë¶Ì¡¦Åì¾¾»³»Ô¡Ë
¡¡Ê©¶µ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÇÏ¤Î»ú¤ò´§¤·¤¿¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÇÏÆ¬´Ñ²»¡×¤À¡£
¡¡ÇÏÆ¬´Ñ²»¤Ï33¤Î°Û¤Ê¤ë»Ñ¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë´Ñ²»Êî»§¤ÎÊÑ²½¿È¤Î1¤Ä¡£Æ¬¾å¤ËÇÏ¤ÎÆ¬¤òÊú¤¡¢¶²¤í¤·¤¤ÅÜ¤ê¤Î·ÁÁê¡Ê×ÝÅÜÁê¡Ë¤Ç½ô°¤òÃÇ¤Á¡¢ÈÑÇº¤ò¿©¤é¤¤¿Ô¤¯¤·¤ÆÊ©¶µ¤ÎÏ»Æ»¤Î¤¦¤ÁÃÜÀ¸Æ»¤ËÌÂ¤¦½°À¸¤òµßºÑ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ìñ½ü¤±¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¡¢¸Þ¹òË¾÷¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼é¸î¤Ê¤É¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÏÆ¬´Ñ²»¤òã«¤ëÊ©³Õ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÏÅÄÀî¤Ë¤«¤«¤ë¶ð·Á¶¶¤Î¤Õ¤â¤È¤Î¶ð·ÁÆ²¡ÊÅìµþ¡¦ÂæÅì¶è¡Ë¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ·ú¤Ï942Ç¯¡£ÀõÁð»û¤Î¤´ËÜÂº¡¦´Ñ²»Êî»§¤¬¸½¤ì¤¿À»ÃÏ¤ËÎ©¤Á¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¿Ù¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢»ü±À»³Ì¯°Â»û¡Êºë¶Ì¡¦Åì¾¾»³»Ô¡Ë¤¬ÍÌ¾¤À¡£³ùÁÒ»þÂå¤ÎÁÏ·ú¤Ç¡¢¤´ËÜÂº¤ÎÇÏÆ¬´Ñ²»Áü¤ÏµþÅÔ¡¦°ÈÇÏ¤Ç¸»µÁ·Ð¤È¶¦¤Ë³Ø¤ó¤À¿ð·ÄÏÂ¾°¤Îºî¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£·³ÇÏ¤äÇÀ¹ÌÇÏ¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¿ò·É¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î»²ÇÒ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ç¯»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤é¡Ö½é¸á¡×¤ÎÆü¤Ë·Ø¤Ç¤ë
¡¡26Ç¯¤Ï1·î1Æü¤¬Êª»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÀ®½¢Æü¡×¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µÆü¤Î»²ÇÒ¤Ï¤ª´ê¤¤»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ©ÌÇ¡Ê1·î6Æü¡Ë¡×¤ä¡ÖÀÖ¸ý¡Ê1·î2Æü¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îñ¾å¤Î¶§Æü¤ÏÃæ¹ñ¤Î±¢ÍÛÆ»¤ËÍ³Íè¤¹¤ë³µÇ°¤Ç½¡¶µÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ç¯»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö½é¸á¡×¤ÎÆü¤Ë·Ø¤Ç¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£½é¸á¤È¤Ï2·îºÇ½é¤Î¸á¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢26Ç¯¤Ï2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£½é¸á¤Ï°ð²ÙÂçÌÀ¿À¤¬°ð²Ù»³¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ç¡¼¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î°ð²Ù¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö½é¸áº×¡×¤¬À¹Âç¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÏÆ¬´Ñ²»¤ÏËè·î19Æü¤¬±ïÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç¸«¤«¤±¤ë³¨ÇÏ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¿ÀÇÏ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÈÄ¤ËÉÁ¤¤¤¿ÇÏ¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Í³Íè¤À¤È¤¤¤¦¡£¼õ¸³¤ä½¢¿¦¡¢½Ð»º¡¢ÉÂµ¤Ê¿Ìþ¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê´ê³Ý¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¸áÇ¯¤Î26Ç¯¤Ï³¨ÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¿ÀÍÍ¤Ë´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤â°ìË¡¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2026Ç¯¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
