¹Åç¡¦Ìî´Ö¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÖ¤êºé¤¤Ø¥·¥ó¥×¥ëÂÇË¡¡¡¡Ö±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡×¹îÉþ¤ØÆ°ºî²òÀÏ¤Î¹©Ë¼¤Ç¸Ô´ØÀá¶¯²½
¡¡¹Åç¡¦Ìî´Ö½Ô¾Í³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥ª¥Õ´ü´Ö¤Ç¡È¥·¥ó¥×¥ëÂÇË¡¡É¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÎÏ´¶¤Ê¤¯È¿Æ°¤ò»È¤ï¤º¤ËÈô¤Ð¤»¤¿¤éÍýÁÛ¡£²¼¡Ê²¼È¾¿È¡Ë¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ·â²þÎÉ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡²þÁ±ÅÀ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡Ö¡ÊÂÎ¤¬¡Ë°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÊý¸þ¤ËÅÝ¤ì¡¢¤«¤«¤ÈÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤âÂÇ¤Æ¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¸½¾õÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¡¢£±£°·î¤«¤é¤Ï¹Åç»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÆ°ºî²òÀÏ¤Î¹©Ë¼¡Ö¾åÃ£²°¡×¤òÄê´üÅª¤ËÍèË¬¤·¡¢¸Ô´ØÀá¤Þ¤ï¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡£¡Ê±¦¡ËÉ¨¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤«¡ÊÂÎ¤ò¡Ë²óÅ¾¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·²á¤®¤Æ¼´¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¸Ô´ØÀá¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿Ãæ¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¡×¤ÈÂÎ¤ÎÈ¿Æ°¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Î½ÐÈÖ¤Ï½ªÈ×¤ÎÂåÂÇ¤¬¥á¥¤¥ó¡£¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï£·£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¥£²£´£·¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µÂÇÅÀ¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÖ¤êºé¤¡£Æ¯¤À¹¤ê¤Î£³£²ºÐ¤ÏÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢ÂÇ·â¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£