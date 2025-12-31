¤¢¤é¤Ý¤ó¡ÈÃËÁ°²á¤®¤ë¡É»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚÌÀ¤«¤¹¡¡¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤í¡×¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤â
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖANZENÌ¡ºÍ¡×¤Î¤¢¤é¤Ý¤ó¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÃËÁ°²á¤®¤ë¡É»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖANZENÌ¡ºÍ¡×¤ò²ò»¶¸å¡¢¸½ºß¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤Ý¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢Îý½¬¤ÇºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Õ¾¢¤«¤éÂç¤¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤òÅÏ¤µ¤ì¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¶â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ëºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¤Þ¤ºÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¢¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡×¤Î¥¦¥ÉÎëÌÚ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤ÆÅÏ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢2½µ´Ö¸å¤Ë¥¦¥É¤ÈÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤ÎÌ¾Á°¤Ç½ã¶â¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢½ã¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£»Õ¾¢¤ÎÊ¬¤â2¤Ä¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤ËÀèÇÚ¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤ÏÉ¶¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Ê¹¤¯¤È³§¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀõ°æ´ë²è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤°¤é¤¤À¨¤¤¤Ç¤«¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÀÎ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢40¡Á50¿Í¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥É¤¬Àèµ¢¤ë»þ¤Ë1¿Í1Ëü±ßÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸åÇÚ¤Ë¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥¦¥É¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¡É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½ã¶â¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¥¦¥É¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡¢¾å¤Î¿Í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤Ç¤â¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¥¦¥É¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¹ø¤¬Äã¤¤¤«¤é¡£¸åÇÚ¤¬Íí¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ±´ü¤È¤«ÀèÇÚ¤¬Íí¤Þ¤ì¤¿»þ¤â¥¥é¡¼¡¦¥¦¥É¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£µ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¡£ÅÁÀâ¤Ã¤ÆËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£