ÀèÆü70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡ÖÄã½êÆÀ¼Ô¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë
1. ¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬3³ä¤«¤é2³ä¤Þ¤¿¤Ï3³ä¤È¤Ê¤ë
¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ¤ò¶¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¸¶Â§2³ä¡Ê¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¼Ô¤Ï3³ä¡ËÉéÃ´¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë
2. ¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¼Ô¤ÎÈ½ÄêÊýË¡
¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¼Ô¤Ï¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤êÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÀ¤ÂÓ¤Ë²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬145Ëü±ß°Ê¾å¤Î70ºÐ°Ê¾å75ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«
¡Ê2¡ËÆ±¤¸À¤ÂÓ¤Î70ºÐ°Ê¾å75ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¸å¤ÎÁí½êÆÀ¶â³ÛÅù¡×¤¬210Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤«
¡Ê3¡ËÆ±¤¸À¤ÂÓ¤Î70ºÐ°Ê¾å75ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô1¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬383Ëü±ß°Ê²¼¡¢2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬520Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤«
¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤È¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë
70ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤¬¿ÞÉ½3¤Î¤È¤ª¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë
1. ½êÆÀ¶èÊ¬¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤ë
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤¬¡¢¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¼Ô¤¬I¡¦II¡¦III¤Î3¶èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌ½êÆÀ¼Ô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Äã½êÆÀ¼ÔI¡¦II¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¼Ô¤Î¶èÊ¬¤Ï¡¢¿ÞÉ½3¤Î¤È¤ª¤êÇ¯¼ý¤Ë¤è¤êÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬Ìó1160Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¶èÊ¬III¡¢Ç¯¼ý¤¬Ìó770Ëü±ß¤òÄ¶¤¨Ìó1160Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¶èÊ¬II¡¢Ç¯¼ý¤¬Ìó370Ëü±ß¤òÄ¶¤¨Ìó770Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¶èÊ¬I¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ç2³äÉéÃ´¤È¤µ¤ì¤¿À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤¬½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Î¶èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯¼ý¤¬80Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÄã½êÆÀ¼ÔII¡¢Ç¯¼ý¤¬80Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÄã½êÆÀ¼ÔI¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Ï³°Íè¤ÈÆþ±¡µÚ¤ÓÄÌ±¡¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤ë
¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Ï¡¢¿ÞÉ½3¤Î¤È¤ª¤ê³°Íè¡Ê¸Ä¿Í¤´¤È¡Ë¤È³°ÍèµÚ¤ÓÆþ±¡¡ÊÀ¤ÂÓ¤´¤È¡Ë¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿·î¤¬3¥ö·î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢4¥ö·îÌÜ¤«¤éÂ¿¿ô²ó³ºÅö¤Î³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤¬°ìÈÌ¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ±¡¤ÎÇ¯´Ö¾å¸Â³Û¤Ï14Ëü4000±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ¶èÊ¬¤ä¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Î³ÎÇ§ÊýË¡
70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸±¼Ô¤«¤é¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Æþ±¡¤¹¤ëÁ°¤Ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤Ë¡Ö¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¡×¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¥á¥Ë¥åー¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¡¢ÊÝ¸±¾ÚÈÖ¹æ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
70ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬3³ä¤«¤é¸¶Â§2³ä¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤â½êÆÀ¶èÊ¬¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê3³äÈ½Äê¸å¤Ë¼ýÆþ¤Ë¤è¤ëºÆÈ½Äê¤Ç2³ä¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤¯¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸±¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¡Ê¢¨1¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê °åÎÅÈñ¤Î°ìÉôÉéÃ´¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê¢¨2¡Ë½ÂÃ«¶è 70ºÐ～74ºÐ¤Î¿Í¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤ÎÈ½Äê¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È¡Ê½ÂÃ«¶è¹ñÊÝ¡Ë
¼¹É®¼Ô : ÄÔ¾Ï»Ì
¥¦¥£¥ó¥°FPÁêÃÌ¼¼¡¡ÂåÉ½
CFP(R)Ç§Äê¼Ô¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î