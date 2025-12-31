Éã¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î¤Ë8Ëü±ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÇÉã¤Ï·î¤Ë15Ëü±ß¡ª¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¯¶â³Û¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤ë¡©
¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¡§ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤¿·î¿ô¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§Êó½·ÈæÎã¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎµëÎÁ¡ÊÊó½·¡Ë¤ËÈæÎã¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ç¼¤á¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â³Û¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ëº¹¤¬½Ð¤ëÍýÍ³
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ëÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
1.²ÃÆþ´ü´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡Ê¸·Ì©¤Ë¤ÏÊ¿¶ÑÉ¸½àÊó½·³Û¡Ë¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É
2.²ÃÆþ·î¿ô¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É
½ÇÉã¤ÎÇ¯¶â³Û15Ëü±ß¤È¡¢Éã¿Æ¤ÎÇ¯¶â³Û8Ëü±ß¤Îº¹¤Ï¡¢¼ç¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤È¤·¤Æ¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎËþ³Û¤Ç¤¢¤ë6Ëü9308±ß ¤â¤é¤¨¤ë¤È²¾Äê¤·¡¢½ÇÉã¤¬¸½Ìò»þÂå¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤«»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¢¨£±¡Ë¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê»î»»¡Ë¡§ 15Ëü±ß － 6Ëü9308 ±ß = 8Ëü692±ß
¤³¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò´ð¤Ë¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤ò480¥ö·î¡ÊÌó40Ç¯¡Ë¡¢Ê¿À®15Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î·×»»¼°¡Ê´Ê°×²½¡Ë¤ÇÊ¿¶ÑÉ¸½àÊó½··î³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Ìó36.8Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½ÇÉã¤¬²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò»þÂå¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬442Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£°ìÊý¡¢Éã¿Æ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤¤¤º¤ì¤ÎµëÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â³Û¤Î·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤ä²áµî¤ÎÊó½·Åù¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¼°¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¡©
¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¡ÊÇ¯¶â¤ÎÇ¼¤áÊý¡Ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤¯¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Ç¯¶â¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç´ÊÃ±¤Ë³µ»»¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤òÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÏ·¸åÀ¸³è¤¬ÏÅ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹ ¡£¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö
Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤¬¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¹¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²ò¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÏ·¸å»ñ¶âÂÐºö¤ÎÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÂÐºö¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·Ï·¸å»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ä¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡»¸½¾õ¤ÎÇÄ°®¡§
¡¦¤Þ¤ÀÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ÏÇ¯¶âÄê´üÊØ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÇ¯¶â³Û·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¡§Ï·¸å»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢³ÎÊÝºö¡ÊÆ¯¤¯¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Ê¤É¡Ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
¡Ê¢¨1¡ËÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡ÎáÏÂ7Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³ÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê¢¨2¡ËÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡¤Ï¹Ô¡¡Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬
¡Ê¢¨3¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡¡»È¤¤Êý¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¼¹É®¼Ô : ¿¢ÅÄ¼þ»Ê
CFP(R)Ç§Äê¼Ô¡¢°ìµé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥óÆó¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢±ßËþÁêÂ³°ä¸À»Ù±ç»Î¡ÊR¡Ë