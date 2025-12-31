Ž¢Â¤¬¤Ä¤ëŽ£¤Î¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¤Ç¤â¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä½µ¤Ë2²ó°Ê¾å¤Ê¤éµ¿¤¦¤Ù¤Ž¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ÃûŽ£¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÌ¾ë²í¾È¡ØÂ¤ÎÌ¾°å¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿ ¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È¼êÂ¤Î¤Ä¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Â¤¬¤Ä¤ë¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡×¤ÏÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó
¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ï¡¢ç§ËÂ¿î¤Î¿ê¤¨¤ä¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¡¢ÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Û¾ï¡¢¶ÚÆùÈèÏ«¡¢·ìÎ®¾ã³²¡¢¿À·Ð¾ã³²¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾®¤Þ¤á¤ËÇþÃã¤ò°û¤à¤³¤È¤ä¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤ä¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ò¿¤Ð¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ÏÍ½ËÉ¡¦ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë2²ó¤â3²ó¤â¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ì¤¬²¿¥«·î¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤À¤Î¶ÚÆùÈèÏ«¤äÎä¤¨¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ¸å¤Ë²¿¤«½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¡×¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢ÀÔ¿ñ¤Î¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿À·Ð¤ÎÅÁÃ£¤¬Íð¤ì¡¢Â¤Î¤·¤Ó¤ì¤äÄË¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä²¼»èÀÅÌ®áî¡¢´Î¹ÅÊÑ¤Ê¤É¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤«¤é¤Î·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤¬¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö°Û¾ï¡×¤òÉ¬»à¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤ä¡Ö¶ÛµÞ¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÉÂµ¤¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤ò¤Ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬¡ÖÃ±¤Ê¤ëÈè¤ì¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤Ê¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬²ÃÎð¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢º£¤¬·ò¹¯¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¡Ö¤Ò¤È°Â¿´¡ª¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö6¤Ä¤ÎÍ×°ø¡×¤Ç¤¹¡£
¡²ÃÎð¤Ë¤è¤ëç§ËÂ¿î¤Î¿ê¤¨
¢Ï·²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯
£ÅÅ²ò¼Á¡Ê¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹°Û¾ï
¤¶ÚÆùÈèÏ«
¥·ìÎ®¾ã³²
¦¿À·Ð¾ã³²
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤Î¡ÈÃû¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ËÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬£¡Á¦¤ÎÌäÂê¤òÄÌ¾ï°Ê¾å¤Ë°²½¤µ¤»¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬¡Ö°Û¾ï¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¡×È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼ç¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢ÉÏ·ì¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È´ØÏ¢À¤Î¹â¤¤¡ÖÉÂµ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤ÄÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ÎÂÐºö¤äÍ½ËÉ¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹°Û¾ï¡Û¿Õµ¡Ç½¾ã³²¡¦¿ÕÉÔÁ´
¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬30¡ó°Ê²¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤ò¡Ö¿ÕÉÔÁ´¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤Î¤à¤¯¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡¢Ç¢¤ÎÎÌ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¡¢µ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢¹â·ì°µ¤Î°²½¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¤¤Å¤¤Î¥µ¥¤¥ó¡×
¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ä¿Õ°Ü¿¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞÀ¿ÕÉÔÁ´¤Ê¤é¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ç²óÉü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËýÀ¿ÕÉÔÁ´¤Ï´°¼£¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¡£
¤µ¤é¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿Õµ¡Ç½¤Ï°ìÅÙÄã²¼¤¹¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ÕÂ¡¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤Â¡´ï¤Î¤¿¤á¡¢°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤éÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Öµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¿ÕÂ¡¤Î°ÛÊÑ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Öµ¤¤Å¤¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤¬¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¤ò¤í²á¤·¤Æ¡¢Ï·ÇÑÊª¤äÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òÇ¢¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤·¡¢ÂÎ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÕÂ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿ÕÂ¡¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£
¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ²ò¼Á¡Ê¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë¤ÎÎÌ¤ò¿ÕÂ¡¤¬Ä´À°¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤ØÅ¬ÀÚ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ´Ä¶¤ÏÀµ¾ï¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤ËÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢ÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¶ÚÆù¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤Ï¶ÚÆù¤ä¿À·Ð¤ò²áÉÒ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤Ï¶ÚÆù¤Î°Û¾ï¤Ê¼ý½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÉÔÂ¤Ï¶ÚÆù¤òÃÐ´Ë¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò¼å¤á¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¶ÚÆù¤¬°Û¾ï¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇ¢¤Î¿§¡×¡Ö¤±¤À¤ë¤µ¡×¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ
½µ¤Ë2²ó°Ê¾å¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÂ¤Î¤à¤¯¤ß¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¢¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¡×¡ÖÇ¢¤ËË¢Î©¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òµ¿¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¸½¤ì¤ë¡¢À¼¤Ê¤SOS¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÕÂ¡¤ËÎ®¤ì¹þ¤à·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÈÕ¤Î¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ìÎ®¤òÀ°¤¨¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÕÂ¡¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤ÄÂ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆüÌÛ¡¹¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÎÂ¡ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë
¡ÚÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹°Û¾ï¡Û´Îµ¡Ç½¾ã³²¡¦´Î¹ÅÊÑ
Àè¤Î¿Õµ¡Ç½¾ã³²¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢´Îµ¡Ç½¾ã³²¤â¡Öµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤°ÛÊÑ¡×¤Ç¤¹¡£
´Îµ¡Ç½¾ã³²¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê´ÎÂ¡¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö´Î±ê¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ä¡¢´ÎÂ¡¤¬¤è¤ê¿¼¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö´Î¹ÅÊÑ¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼ª¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
´Î¹ÅÊÑ¤È¤¤¤¦¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ´Î¹ÅÊÑ¡×¤Ï¡¢´Î¹ÅÊÑ¤Î¤¦¤Á¤Î1¼ïÎà¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏB·¿¡¦C·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¤Î´Î¹ÅÊÑ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤ä¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¤ª¼ò¤ò°ìÅ©¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¡¢¤È°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Î½é´ü¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¤À¤ë¤µ¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¡¢°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤³¤¬¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Å¾É²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¾®¤µ¤Ê¡ÖSOS¥µ¥¤¥ó¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤äÇòÌÜ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¡Ö²«áÕ(¤ª¤¦¤À¤ó)¡×¡¢¤ªÊ¢¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ë¡ÖÊ¢¿å(¤Õ¤¯¤¹¤¤)¡×¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¡Ö¼ê¾¸¹ÈÈÃ(¤·¤å¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤Ï¤ó)¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë°ÛÊÑ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó´Î¹ÅÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸½Âå°åÎÅ¤Ç¤Ï´ÎÂ¡¤ò´°Á´¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ËÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï´ÎÂ¡¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´ÎÂ¡¤âÂÎÆâ¤ÎÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÎÂ¡¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¡¢¶ÚÆù¤ÎÈèÏ«²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢½µ¤Ë2²ó°Ê¾å¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´¿È¤ÎÈèÏ«´¶¤¬È´¤±¤º¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢°ìÅÙ´Îµ¡Ç½¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Õµ¡Ç½¾ã³²¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ËèÈÕ¤Î¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤ÇÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤¬È¯¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
----------
ËÌ¾ë ²í¾È¡Ê¤¤¿¤·¤í¡¦¤Þ¤µ¤Æ¤ë¡Ë
À°·Á³°²Ê°å
ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÀ°·Á³°²ÊÀìÌç°å¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ßÆÁÍý»öÄ¹¡£2009Ç¯ËÌÎ¤Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢2011Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÀ°·Á³°²Ê³Ø¶µ¼¼Æþ¶É¡£2017Ç¯¤Ë·ÄØæÂç³Ø±¡°å³ØÉô°å³Ø²ÊÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ßÆÁÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ºÆÀ¸°åÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂÎ©·ÄÍ§À°·Á³°²Ê¡¦¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Ç¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê³°Íè¤âÃ´Åö¤·¡¢Æü¡¹°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂ¤ÎÌ¾°å¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿ ¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤È¼êÂ¤Î¤Ä¤ê¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÀ°·Á³°²Ê°å ËÌ¾ë ²í¾È¡Ë