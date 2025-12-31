¡Ú12·î31Æü¡Ûº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤ÊÆü¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Æü¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤â¡Ä¡ª

¡Ö12·î31Æü¡×º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©

¡Ö12·î31Æü¡×¤Ï¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤ÎºîÉÊ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ç¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤¬¡Ö1Ç¯¤Ç°ìÈÖÌë¤Î»þ´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ËâË¡¤ÎÎÏ¤ÇÉñÆ§²ñ¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¡¢12»þ¤Þ¤Ç¤Ëµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¡¢Âç³¢Æü¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Æ¦ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô