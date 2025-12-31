¡ÖÀ¸³è¤¬´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿ËÌÄ«Á¯¼Ò²ñ¤ÎÈáÌÄ
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¹â¶¯ÅÙ¤Î¡ÖÆÃÊÌ·ÙÈ÷½µ´Ö¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡ÊST¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·ÙÈ÷¤ÏÎãÇ¯¤Î3¡Á4Æü´Ö¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë17Æü´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡È½àÉõº¿¾õÂÖ¡É¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶âÀµ²¸¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¿äÂ×µÇ°Æü¡Ê30Æü¡Ë¤ä¿·Ç¯¡¢¤µ¤é¤ËÍèÇ¯½é¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂè9²óÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢ÂÎÀ©°ú¤Äù¤á¤òÁÀ¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ·ÙÈ÷¤Ï12·î25Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÍèÇ¯1·î10Æü¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ê¿¾í¤ØÄÌ¤¸¤ë¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤ò´Þ¤à³ÆÃÏ¤ÇÄÌ¹Ô¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÆ°¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯µë¤â»ö¼Â¾åÄä»ß¤µ¤ì¡¢À¸·×¤Î¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¤¹¤éº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¬´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö¶É¤ÏÅÞ¡¦°ÂÁ´µ¡´Ø¡Ê·Ù»¡¡Ë¡¦ÊÝ±Òµ¡´Ø¡¦¸¡»¡¡¦¿ÍÌ±°Ñ°÷²ñ¤òÁíÆ°°÷¤·¡¢¡Ö»ö·ï¡¦»ö¸Î¥¼¥í¡×¤ò·Ç¤²¤Æ½»Ì±´Æ»ë¤ò¶¯²½¡£¿ÍÌ±ÈÉÃ±°Ì¤Ç24»þ´ÖÂÎÀ©¤Î´Æ»ë¤¬Éß¤«¤ì¡¢Æ¼Áü¤ä¸¦µæ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·ÙÈ÷¤âÂçÉý¤ËÁý¶¯¤µ¤ì¤¿¡£ST¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÉõº¿´ü¤ò»×¤ï¤»¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¶âÀµ²¸Ì¿Îá¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡Ö°¦¤Î¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¥«¥Ã¥×¥ë¤Î±¿Ì¿¡Ë
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï»äÀ¸³è¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¡ÖÊ£¿ô¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¹Ô°Ù¡×¤ä¡Ö¼ò±ã¡×¡¢¡ÖÉÔ¶à¿µ¤ÊÂÖÅÙ¡×¤Þ¤Ç¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤äÉÔËþÉ½½Ð¤òÌ¤Á³¤ËÉõ¤¸¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅö¶É¤Ï¡¢·ÙÈ÷¶¯²½¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤ò½»Ì±¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ÙÈ÷Í×°÷ÍÑ¤ÎÃÈË¼Ç³ÎÁ¤ò½»Ì±Â¦¤¬¶¡½Ð¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÎÈÆñ¤Ë¶ì¤·¤àÀ¤ÂÓ¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Òù¶ÀËÌÆ»¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ëÊª¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃÈ¤ò¼è¤ë¿Å¤Þ¤Çº¹¤·½Ð¤»¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê½ËÆü¤Ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤Þ¤·¤À¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö¶É¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¡¢¡Ö³°ÉôÀªÎÏ¤Î¶¼°Ò¡×¤ò¶¯Ä´¡£¹ñ¶ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡ÖÀøÉú¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¤äÇË²õÊ¬»Ò¤¬µ¡²ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢Ã¦ËÌ¤ò°ì·ï¤âµö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¸·Ì¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ±Òµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤Ï°ìÁØ¶¯¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤¬¡ÈÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¡É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈST¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£