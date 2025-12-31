¡ÚÄëµþÂç¤Î¿ä¤·¥á¥ó¡ÛÁ¾ÅÄ¼çÌ³¤Ï¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¤Ç¡È¼Â¶ÈÃÄ¿©¤¤¡É¤Î£³Ç¯À¸¤Ë´üÂÔ
¡¡ÅÁÅý¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ËÂè£±£°£²²óÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´£²£±¥Á¡¼¥à¤òÏ¢ºÜ¤ÇÆÃ½¸¤¹¤ë¡£ºÇ½ª²ó¤Ï£±£¹Ç¯Ï¢Â³£²£·²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÄëµþÂç¡£
¡¡Á¾ÅÄÆ©¿¿¼çÌ³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£µ¶è¤ËÅÐÏ¿¤ÎÀõÀîÐÒÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£º£µ¨¤Ï£²·î¤Î´Ýµµ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê£´£·°Ì¡Ë¡¢£³·î¤ÎÎ©Àî¥Ï¡¼¥Õ¡Ê£²°Ì¡Ë¡¢£µ·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¡Ê£·°Ì¡Ë¤È£³ËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¡ÖÁ´¤¯³°¤µ¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Ç¡¢£³·î¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤ÈÂç³ØÀ¸¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¤Ç¤ÏºÇ½ª£·¶è¤Ç£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤¤¤Æ£´°Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤ËÇ¤¤»¤¿¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£Èà¤Î±ØÅÁÎÏ¡¢¥í¡¼¥ÉÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡£È¢º¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¹¶¤á¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£