µÈÅÄÍ¥Íø¡¢ß§ß·è½³¨Î±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëß§ß·è½³¨Î±¥×¥í¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð´¬¤¡Ù¤Ê¤é¤Ì¡ØGUCCI¥ß¥é¥Î´¬¤¡Ù¤È¤Ï¡©
µÈÅÄ¥×¥í¤Ï¡ÖHello bestie¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¿ÆÍ§¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ß§ß·¥×¥í¤ÈÅß¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢¼ê¤Ç¥Ïー¥È¤òºî¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤Ë¸ø³«¡£¤Þ¤¿Æ°²è¤Ç¤Ïß§ß·¥×¥í¤¬µÈÅÄ¥×¥í¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤Î·Á¤òÀ°¤¨¡¢È±¤ÎÍð¤ì¤âÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¥×¥í¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð´¬¤¡×¡£¼ó¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õー¥É¤Î¤è¤¦¤ËÈï¤ì¤ë¥Þ¥Õ¥éー¤Î´¬¤Êý¤Ç¡¢°ìÃÊ¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¤·¤«¤·µÈÅÄ¥×¥í¤Ï¡Ö¥Þ¥Õ¥éー¤Î¡Ø¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð´¬¤¡Ù¤ò¤¤¤Ä¤â¤É¤Ã¤«´Ö°ã¤¨¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢GUCCI¥ß¥é¥Î´¬¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æó¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é1.5·ï°Ê¾å¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤ÒµÈÅÄ¥×¥í¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨yuri_yoshida__¡¿Instagram