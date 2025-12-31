¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÇ½ÅÐÃÏ¿Ì2Ç¯¡¡ºÆ·ú²ÃÂ®¡¡Ï³¤ì¤Ê¤¤»Ù±ç¤Ç
¡¡ÀÄ¶õ¤ÈÆüËÜ³¤¤ò°ìË¾¤¹¤ëÀä·Ê¤Î¹âÂæ¤Ë¼«Âð¤È¹©Ë¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÎØÅçÅÉ¡×ºî²È¤Ç¼¬³¨¡Ê¤Þ¤¤¨¡Ë»Õ¤Î±º½Ð¾¡É§¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÁÏºî¤Î¸»Àô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£Á´²õ¤·¤¿²È¤Ï¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¹©Ë¼¤Ï²õ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¹¬¤¤¡¢ºÊ¤âÄ¹½÷¤âÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¶âÂô»ÔÆâ¤Î¤ß¤Ê¤·²¾Àß½»Âð¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤ÈÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ÎØÅç»ÔµÄ²ñ¤Ïº£·î¡¢½»Ì±¤«¤é½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤ÎÍ×Ë¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿3ÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÒ³²´í¸±¶è°è¡×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾òÎã°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¸øÈñ¤Ç¤Î½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡È¯ºÒ»þ¡¢±º½Ð¤µ¤ó¤¬¶èÄ¹¤À¤Ã¤¿°ð½®¡Ê¤¤¤Ê¤Ö¤Í¡ËÄ®¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£Ìó20À¤ÂÓ¤¬¸ÅÎ¤¤òµî¤ë¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ø¤ÎÃÇ¤ÁÆñ¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÂÁ´¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤È±º½Ð¤µ¤ó¤â·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÌºÒ¤«¤é¤¢¤¹¤Ç2Ç¯¤È¤Ê¤ëº£¤â¡¢Ìó1Ëü8Àé¿Í¤¬¤ß¤Ê¤·¤ò´Þ¤à²¾Àß½»Âð¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¡£ÈïºÒÃÏ¤¬¤Ê¤ª¶ìÆñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¤ò¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤¬µÞÌ³
¡¡ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤ÏÈïºÒ¤·¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âç²Ð¤Ë¾Æ¤±Íî¤Á¤¿ÎØÅçÄ«»Ô¤ÎÀ×ÃÏ¤â¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ³«È¯¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¡£Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦ÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢ÍèÇ¯¤³¤½²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¡£
¡¡ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¹±µ×Åª¤Ê½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èï³²¤¬¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿ÎØÅç»Ô¤Ê¤É±üÇ½ÅÐ4»ÔÄ®¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤Î1³äÄ¶¤ÎÌó7300¿Í¤â¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î½»ÂðºÆ·ú¤¬Æñ¤·¤¤ÈïºÒ¼Ô¸þ¤±¤ÎºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤À¡£
¡¡¸©Æâ9»ÔÄ®¤¬·×Ìó3Àé¸Í¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£´°À®¤ÏÁá¤¤½ê¤Ç¤âÍèÇ¯6·î¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÑÃÏ³ÎÊÝ¤ä·úÀß¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤Ê¤É²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¡¢Æþµï¤Î»þ´ü¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤Î²ÈÄÂÀßÄê¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ë¡£ÈïºÒÃÏ¤Ë¤ÏÊª²Á¹âÆ¤Ë¶ì¤·¤àÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¹ñ¤Ë¤è¤ëºâÀ¯»Ù±ç¤Î³ÈÂç¤¬É¬¿Ü¤À¡£¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¤¬Ãø¤·¤¤Ç½ÅÐ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÅê»ñ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢À¯ÉÜ¤ÏÎäÅ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ý¡£ÈïºÒÃÏ¤Ëº¬¶¯¤¤µ¿Ç°¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤ò·è¤á¤¿°ð½®Ä®¤Î½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÎØÅç»ÔÃæ¿´Éô¤Î²¾Àß½»Âð¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢²þ½¤¤µ¤ì¤ÆºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµï½»¤¹¤ë´õË¾¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤À¡£
¡¡±º½Ð¤µ¤ó¤ÏÅöÌÌ¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ë½»¤à¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎÙ¿Í¤¿¤Á¤È¤Îå«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤ë¡£
¡¡ºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬º£¸å¤â°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¶å½£¤«¤é»×¤¤Â³¤±¤Æ
¡¡ÎØÅç»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤ÇºßÂðÈïºÒ¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¡¦ÁêÃÌ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë»³Ï©·òÂ¤¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ÏºòÇ¯¡¢»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ëº´²ì»Ô¤«¤é°Ü½»¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Î³¤³°¶¨ÎÏÂâOB¤Ç¡¢º´²ì¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¸ÍÊÌË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÈïºÒ¼Ô¤ÎÆó¶Ë²½¤À¡£¼«Âð¤ò¿·ÃÛ¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢ºÆ·ú¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê³°¹ñ¿Í¤â´Þ¤á¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤Ï³¤ì¤Ê¤»Ù±ç¤¬´ÎÍ×¤À¡£¤¤áºÙ¤«¤Ê³èÆ°¤Ç°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»³Ï©¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡º´²ì¤«¤éº£²Æ¡¢800Ëç¤ÎÌÃ²Û´Ý¤Ü¤¦¤í¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤Ì£¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈïºÒ¼Ô¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤â¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶å½£¤«¤é¤âÇ½ÅÐ¤ò»×¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÏÄ¾·Â1¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎØÅçÅÉ¤ÎÂç·¿ÃÏµåµ·¤¬Íè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¼¿¹õ¤Î³¤¤È¶â¤ÇÉÁ¤¤¤¿Î¦ÃÏ¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÌë·Ê¤ò¸¸ÁÛÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿±º½Ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎØÅçÅÉ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Èµ»½Ñ¤Î½¸ÀÑ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤»¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£ÎØÅçÅÉµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¶ÈÌ³¤Ë¤âËÛÁö¤·¤¿¡£
¡¡ÈïºÒ¸å¤âÅ¸Í÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤òÂ³¤±¤ë±º½Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎØÅçÅÉ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÉü¶½¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡¡Ê³Æ®¤¹¤ëÇ½ÅÐ¤òÂ©Ä¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£