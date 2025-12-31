¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¡ÚÂçÊ¬¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥¤¥É¡Û½é·Ø¡¢½éÆü¤Î½Ð¡¢½éÇä¤ê¡¢½éÅò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡½é·Ø
¡¡¿á¾å¿À¼Ò¡¡ÆüÅÄ»Ô¿á¾åÄ®¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¶Æâ¤Ç¡¢½é·Ø¤ËË¬¤ì¤¿ÀèÃå200¿Í¤Ë¹ÈÇò¤ÎÌß¤È¤ß¤«¤ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£»â»ÒÆ¬¤Ç¤Î¤ª¤Ï¤é¤¤¤Î¤Û¤«¡¢²Û»Ò¤Þ¤¤â¤¢¤ë¡£¶Æâ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ÏÆüÅÄ»°Ë¾¶¿¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢»ÔÆâ¤ÎÌë·Ê¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤é¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£À¤ÏÃ¿ÍÂåÉ½¤Î±ºÄÍ½Å¹Ô¤µ¤ó¡á090¡Ê8399¡Ë3993¡£
¡¡Âç¸¶È¬È¨µÜ¡¡ÆüÅÄ»ÔÅÄÅç¡£1Æü¸á¸å2»þ¤ËËÜÅÂ¤Ç¡¢Æ±2»þÈ¾¤Ë¿À³ÚÅÂ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÆüËÜÉñÍÙ²È¡¢ÇßÀî°í¥Î²ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤ÎÊôÇ¼ÉñÍÙ¤¬¤¢¤ë¡£2Æü¸á¸å2»þ15Ê¬¤Ë¤Ï¶Æâ¤Ç³ÙÌÇµ´ÂÀ¸Ý¤ÎÊôÇ¼¤â¤¢¤ë¡£0973¡Ê23¡Ë8951¡£
¡¡¹âÄÍ°¦ÅæÃÏÂ¢Âº¡¡ÆüÅÄ»ÔÅ·À¥Ä®¡£ÃÏÂ¢Âº¤Ø¤Î¤ª»²¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤ª»¥¤ä¤ª¼é¤ê¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¼ÒÌ³½ê¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï¡¢31Æü¸áÁ°8»þ¡Á¸á¸å4»þ¡£Æ±Æü¸á¸å11»þ¡Á1Æü¸á¸å6»þ¡£2¡Á4Æü¤Ï¸áÁ°7»þ¡Á¸á¸å6»þ¡£½é±ïÆü»²¤ê¤Î³«½ê»þ´Ö¤Ï3Æü¸á¸å11»þ¡Á4Æü¸áÁ°1»þ¡£¡Ê0120¡Ë417381¡£
¡¡±§º´¿ÀµÜ¡¡±§º´»ÔÆî±§º´¡£31Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¡¢¼ãµÜ¿ÀÍÁ¡Ê¤ß¤³¤·¡Ë¤«¤Ä¤´¤¦²ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥·¥ç¡¼¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¡¢¤Ä¤¤¿¤Æ¤ÎÌß¤Þ¤¡£1Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¸ÅÉðÆ»ÊôÇ¼¡£ÊõÊª´Û¤Ç¡Ö±§º´¿ÀµÜ¤Î»êÊõÅ¸¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£0978¡Ê37¡Ë0001¡£
¡¡¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¡¡ÂçÊ¬»ÔËÒ¡£31Æü¸á¸å3»þ¡¢Ç¯±Û¤·¤ÎÂç¤Ï¤é¤¤¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢2ÀéËÜ¸ÂÄê¤Î±ïµ¯ÊªÉÕ¤Ê¡¤ß¤¯¤¸¡£Æ±9»þ¡¢ºÐÃ¶º×¤Ç½éÉñÊôÇ¼¡£2Æü¸áÁ°10»þ¡¢ÆóÌÜÀî¿À³Ú¼ÒÃæ¤Î½é¿À³Ú¡¢Ìß¤Þ¤¡£Æ±Àµ¸á¡¢ÂçÊ¬¹â½ñÆ»Éô¤Ë¤è¤ë½ñ¤½é¤á¡£3ÆüÀµ¸á¡¢ÆüËÜÀ½Å´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÂÀ¸ÝÊôÇ¼¡£097¡Ê558¡Ë3096¡£
¡¡½éÆü¤Î½Ð
¡¡ÊÌÉÜ¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡¡ÊÌÉÜ»ÔÆîÎ©ÀÐ¡£1Æü¸áÁ°5»þ¤«¤é½éÆü¤Î½Ð±¿Å¾¡£²¼¤ê¤Ïº®»¨¤ËÈ÷¤¨¾è¼Ö·ô¤Ë²Ã¤¨À°Íý·ô¤òÈ¯¹Ô¡£ÊÌÉÜ¹â¸¶±Ø¤«¤é¾è¼Ö¤·¤¿ÀèÃåÀé¿Í¤Ë¾·Ê¡´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡ËÅÚÎë¤È¥«¥¤¥í¤òÂ£¤ë¡£2Æü°Ê¹ß¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤éÄÌ¾ï±¿Å¾¡£0977¡Ê22¡Ë2278¡£
¡¡½éÇä¤ê
¡¡¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬¡¡ÂçÊ¬»Ô¸ø±àÄÌ¤êÀ¾¡£1Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é½éÇä¤ê¡õ¥Ð¡¼¥²¥ó¡¢Ê¡ÂÞÈÎÇä¡£Æ±Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢ºÇ¹â10Ëü±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¡Ê5Àé±ß¡¢¶õ¤¯¤¸¤Ê¤·¡¢1000ËÜ¸ÂÄê¡Ë¡£2Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¡Ö±¿»î¤·¥¬¥Á¥ã¡×¡Ê3Àé±ß¡¢¶õ¤¯¤¸¤Ê¤·¡¢1000ËÜ¸ÂÄê¡Ë¡£4Æü¸áÁ°11»þ¤È¸á¸å2»þ¡¢Ìß¤Ä¤¡õ¿¶¤ëÉñ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£1¡Á3Æü¤Î¸á¸å1»þ¡¢¸á¸å3»þÈ¾¡¢DRUM¡¡TAO¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÊÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤¢¤ê¡Ë¡£097¡Ê520¡Ë7777¡£
¡¡½éÅò
¡¡±üÆüÅÄ²¹Àô¤¦¤á¤Ò¤Ó¤¡¡ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¡£4Æü¤Þ¤ÇÆüµ¢¤êÆþÍá¤ÏÆÃÊÌÎÁ¶â¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï1800±ß¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï900±ß¡£´äÈ×Íá¡¢³èÈ×Íá¤ÎÍøÍÑ¤ÏÊÌÅÓ500±ß¡£¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å2»þÈ¾¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£0973¡Ê52¡Ë3700¡Ê31Æü¤ÏÅÅÏÃ¼õÉÕÄêµÙ¡Ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¾ëÅç¹â¸¶¥Ñ¡¼¥¯¡¡ÊÌÉÜ»Ô¡£1Æü¤Ï¸á¸å1»þ¤«¤éÌß¤Ä¤¡¢¸áÁ°11»þ¤È¸á¸å3»þ¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ç¤ÂÀÏº¡×¤ÎÀµ·î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£2¡Á4Æü¤Ï¸áÁ°11»þ¤È¸á¸å2»þ¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¡£0977¡Ê22¡Ë1165¡£
¡¡ÂäÀ¸¶â»³¡¡ÆüÅÄ»ÔÃæÄÅ¹¾Â¼¡£2Æü¡Á12Æü¡¢¡Ö¤á¤ÇÂäÀ¸¶â»³¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÃÏÄìÇîÊª´Û¤Ø¤ÎÆþ¹£¼Ô¤ÏÁ´°÷¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃê¤»¤ó¤Ç±¿»î¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²¹¤«¤¤¤ªÅò¤Çº½¶âºÎ¤êÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ì¥¹¥È¥é¥óÍøÍÑµÒ¤Ë¶âÇó¡Ê¤¤ó¤Ñ¤¯¡ËÆþ¤êÇßËõÃã¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Æ»¤Î±Ø¤Ç°ìÄê³Û¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£0973¡Ê56¡Ë5316¡£
