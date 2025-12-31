¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¤³¤É¤â±à¤Î³°ÊÉ¤òÌÀ¤ë¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡¡ÃæÄÅ¹¾Â¼¡¡½»Ì±¤é¡¢¥¿¥¤¥ë¤ä³¨¤ÇÁõ¾þ
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÃæÄÅ¹¾Â¼¤Î¡Ö¤Ä¤¨¤Ã»Ò¤³¤É¤â±à¡×¤Î³°ÊÉ¤ò¾þ¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤¬28Æü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¼³¨¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÀÍÛ¤äÀ±¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¬¥é¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾þ¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó60¿Í¤¬¤½¤Î²¼¤Ë»³¤ä¿¹¤ÎÌÚ¡¹¤òÉÁ¤¤¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤Ë³«½ê¤·¤¿±à¤Î³°ÊÉ¤¬¼ä¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬½»Ì±¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¾¾ÌîÃé²ñÄ¹¡Ë¤òÁÈ¿¥¡£7·î¤«¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²¼³¨ÉÁ¤¡¢¥¿¥¤¥ëÅ½¤ê¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Îº¸´±¿¦¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢±ä¤Ù200¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½üËë¤·¤Æ¥¬¥é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´°÷¤ÇÃæÄÅ¹¾¤Î»³¡¹¤ä¡¢¥¹¥®¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¾¾Ìî²ñÄ¹¤Ï¡Ö±à¤¬ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¾åÄÅ¹¾¡¢ÃæÄÅ¹¾¹ç¤ï¤»¤ÆÃÏ°è¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë