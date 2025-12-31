¡Î·§ËÜ¸©¡Ï·ëÀ®4Ç¯¡¡¶å½£¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡¡¹ÓÈø¡¢¶ÌÌ¾¤Ê¤É¤ÎÃæ³ØÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¡Ö·§ËÜDREAMS¡×¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÖÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¡¡¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡·§ËÜ¸©¹ÓÈø¶ÌÌ¾ÃÏ¶è¤Ê¤É¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö·§ËÜDREAMS¡×¤¬¡¢26¡Á28Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè41²óÁ´¶å½£Ãæ³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñsupported¡¡by¡¡VITAS¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤ÎÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£·ëÀ®4Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¤Ï¶å½£³ÆÃÏ¤«¤éÃË½÷³Æ48¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£·§ËÜDREAMS¤ÏÃË»Ò¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¾ëËÌÃæ¡Êº´²ì¸©¡Ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¹¾ËÌÃæ¡ÊÆ±¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï54¡Ý47¤Èº¹¤ò¹¤²¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î¸Ä¿ÍÉ½¾´¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÅ·¿åÃæ2Ç¯ËÌÀîÎé²¸¤µ¤ó¡¢Í¥½¨Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤ËÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤ÎÇò¶äÃæ2Ç¯»³¸ýÍº¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2022Ç¯4·î¡¢Ãæ³Ø¹»Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¡¢¹Ó¶ÌÃÏ¶è¤ÈÊ¡²¬¸©ÆîÉô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Æ·ëÀ®¡£Ãæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±Éô¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ·§ËÜ¸©Âç²ñ¤Ç30²óÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¸µ¶ÌÌ¾Ãæ¹»Ä¹¤Î¿ùËÜ»°Ïº¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¿Íºà°éÀ®¡×¤ò³èÆ°ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸½ºß¤ÏÃË»Ò18¿Í¡¢½÷»Ò10¿Í¤¬Ëè½µ5Æü¡¢¶ÌÌ¾»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»ÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î¡Á12·î½é¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢Á´°÷¤¬Áö¤ê¡¢¼é¤Ã¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹Í¤¨¤ëÎÏ¤È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë