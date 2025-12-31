¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¿ÛË¬¿À¼Ò¸æ¼ë°õ¡¡Àµ·î¸ÂÄê3¼ïÎà
¡¡2026Ç¯¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï½é·Ø¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡£Ä¹ºê»Ô¾åÀ¾»³Ä®¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ï¡¢Àµ·î¸ÂÄê¤Î¸æ¼ë°õ3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£ÍèÇ¯¤Ï60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¿À¼Ò¤Ï¡¢³èÎÏ¤ä¾ðÇ®¡¢ÈôÌö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤À¤È¤·¤Æ¡Ö²¿»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´·ò¾¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Öº¸ÇÏ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¶âËÏ¤Ç´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¤·¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤ä³«±¿¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¸æ¼ë°õ¤ò2500Ëç½àÈ÷¡£¹±Îã¤Î´³»Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¸æ¼ë°õ¤Ï1500Ëç¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â½éÊæÎÁ¤ÏÀé±ß¡£¤³¤Î¤Û¤«ëÝÁá»Ô½Ð¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥è¥·¥Õ¥¯¥Û¥Î¥«¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤Î¸æ¼ë°õ¡Ê1500±ß¡Ë¤âÀéËçÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£Á´¼ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¿À¼Ò¤ÎÄÃºÂ400Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¶â¿§¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¡ÊÀèÃåÀé¸Ä¡Ë¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
