¡¡Ä¹ºê»ÔÊõ±ÉÄ®¤Î³è¿åÃæ¡¦¹â¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¡¢¿áÁÕ³Ú¤È¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ï¸©Àª½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£24Æü¡¢Éô°÷¤é¤¬Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤ËÀ®ÀÓ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Éô¤Ï¡¢10·î19Æü¤Ë±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢7²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11·î23Æü¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ¤Î¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Éô°÷¤Ï¡¢Ãæ¡¦¹â¹ç¤ï¤»¤Æ54¿Í¡£ÉûÉôÄ¹¤Î¹â¹»3Ç¯¡¢°ìÀ¥°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö°ì²»°ì²»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¤¸Å°½ºÚ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡ÖÉô°÷Á´°÷¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¶â¾Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¸Ø¤é¤·¤¤¡£¥À¥Ö¥ë¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÂ¾¤Î¹â¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
