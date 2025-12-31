¡Îº´²ì¸©¡Ïº´²Å¿À¼Ò¡¡·Þ½Õ½àÈ÷¿Ê¤à¡¡ÂçÄ»µï½¤Íý´°Î»¡¢35Ëü¿Í»²ÇÒ¸«¹þ¤à
¡¡Ç¯±Û¤·¤¬Ç÷¤ë30Æü¡¢º´²Å¿À¼Ò¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬º£Ç¯°ìÇ¯¤Î¤ªÎé»²¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¡£°ìÉôÉå¿©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á½¤Íý¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄ»µï¤Ïº£·î¹©»ö¤ò½ª¤¨¡¢½é·Ø¤ËË¬¤ì¤ë»²ÇÒµÒ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡º´²Å¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤¿¤Á¤¬¤ª¼é¤ê¤ä±ïµ¯Êª¤Î¼øÍ¿½ê¤Î³È½¼¤ä¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Ä¥¤ê»Ò¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Öà½÷¤Î¹âÌø¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤¬·ò¤ä¤«¤ÇÊ¿²º¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âè10Âåº´²ìÈÍ¼ç¡¢ÆéÅçÄ¾Àµ¤òº×¤ëº´²Å¿À¼Ò¤Ï¡¢2033Ç¯¤Ë¸æÄÃºÂ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¶Æâ¤Î»ÜÀßÀ°È÷¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¸µÆü¤«¤é¼ÒÅÂ¤Î²°º¬¤Î¤Õ¤ÂØ¤¨¤Ë»È¤¦Æ¼ÈÄ¤ÎÊôÇ¼¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡»°¤¬Æü¤Ë¤ÏºÇÂç35Ëü¿Í¤Î»²ÇÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢31Æü¸á¸å10»þÈ¾¤«¤é1·î3Æü¸á¸å5»þÈ¾¤Þ¤Ç¿À¼ÒÁ°¤Î¹ñÆ»264¹æÀþ¤Ï±¦ÀÞ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¡£¿À¼Ò²£¤Î¿À±ñÃó¼Ö¾ì¤Ï31Æü¸á¸å5»þ¤«¤é3Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿À¼ÒÆîÂ¦¤Î³°±ñÃó¼Ö¾ì¤«¶áÎÙ¤ÎÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
