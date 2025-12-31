¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤â¡ÖËãÌôÂÐºö¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÈãÈ½¤«¤ï¤¹ÁÀ¤¤¤«
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï30Æü¡¢2025Ç¯¤Î·³¤Ë¤è¤ëËãÌô¼è¤êÄù¤Þ¤ê¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¡¢Ì©Í¢¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿100ÀÉÄ¶¤Î¥Ü¡¼¥È¤ä·×52¥È¥ó¤ÎËãÌô¤ò²¡¼ý¤·¡¢Ì©Í¢¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Ìó2Àé¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ä·³¤¬ËãÌôÂÐºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ËãÌô¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÍýÍ³¤Ë°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï29Æü¡¢ËãÌô¤òÀÑ¤ß¹þ¤à¹ÁÏÑÃÏ°è¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£ËãÌô¤ÎÌ©Í¢¤È¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃÏ¾å¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£