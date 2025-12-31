»Ø¸¶è½Çµ¡¢¡Ø¥ì¥³Âç¡Ùºî»í¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÎÞ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡× ¡áLOVE¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´¶¼Õ¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê²Î»ì¤ò¡×
¸µAKB48¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Çºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ø¸¶è½Çµ
Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£AKB48¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¹¯»á¤âºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø»Ø¸¶ÀèÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½©¸µ»á¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡áLOVE¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡áLOVE¤¬¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³ËÜ°ÉÆà¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ë´¶·ã¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48·à¾ì20¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¡×¤Î¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢½©¸µ»á¤¬»Ø¸¶¤Ëº£¸å¤ÎAKB48³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¡ÖÎÉ¤±¤ì¤ÐÉ½Âê¶Ê¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Ö»Ø¸¶¤ÏìÝÕþÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯ºî»ìÎÏ¤ÏÁêÅö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤Îº£¸å¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
ºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ø¸¶è½Çµ
Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£AKB48¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¹¯»á¤âºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø»Ø¸¶ÀèÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½©¸µ»á¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡áLOVE¤¬¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³ËÜ°ÉÆà¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ë´¶·ã¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48·à¾ì20¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¡×¤Î¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢½©¸µ»á¤¬»Ø¸¶¤Ëº£¸å¤ÎAKB48³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¡ÖÎÉ¤±¤ì¤ÐÉ½Âê¶Ê¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Ö»Ø¸¶¤ÏìÝÕþÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯ºî»ìÎÏ¤ÏÁêÅö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤Îº£¸å¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ