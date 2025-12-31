£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡ö½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡0.4%
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡Ê0.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ)
¡öS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê10·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡1.31%
Í½ÁÛ¡¡1.10%¡¡Á°²ó¡¡1.39%¡Ê1.36%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ö¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Ê12·î¡Ë23:45
·ë²Ì¡¡43.5
Í½ÁÛ¡¡39.3¡¡Á°²ó¡¡36.3
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡ö£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÏ¿
¡¦ÂçÈ¾¤¬¤¤¤º¤ìÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£
¡¦°ìÉô¤ÏÅöÌÌ¤ÏÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤âÅ¬ÀÚ¤ÈÇ§¼±¡£
¡¦Ê£¿ô¤¬¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¡£
¡¦ÂçÈ¾¤ÏÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ÍÁ³²¼Êý¤Ë·¹¼Ð¤ÈÈ½ÃÇ¡£
¡¦Íø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤·¤¿°ìÉô¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡öÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¢ÂæÏÑÊñ°Ï±é½¬¤ÇÃæ¹ñ¤Ë·üÇ°ÅÁ¤¨¤¿
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£¹Æü¤ËÃæ¹ñÂ¦¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¢¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Ø¤ÎÁí³Û£´£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È´°Î»
¡¡Â¹ÀµµÁ»áÎ¨¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡ã9984¡ä¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó£Á£É¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí³Û£´£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
