¡ÚÄëµþÂçÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡ÛÁ´ÆüËÜ£²¶è¶è´Ö¾Þ¤ÎÆï²¬¤¬Ãì¡¡¡È£µ¶¯¡É¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤«

¡¡ÅÁÅý¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ËÂè£±£°£²²óÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´£²£±¥Á¡¼¥à¤òÏ¢ºÜ¤ÇÆÃ½¸¤¹¤ë¡£ºÇ½ª²ó¤Ï£±£¹Ç¯Ï¢Â³£²£·²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÄëµþÂç¡£
¡¡½Ð±À£¸°Ì¡¢Á´ÆüËÜ£¶°Ì¤È°ÂÄê´¶¤ò»ý¤Ã¤Æº£µ¨¤òÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿ÄëµþÂç¡£È¢º¬¤Ç¤Ï¡È£µ¶¯¡É¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÂ¸ºß¤À¡£Àª¤¤È´·²¤ÎÆï²¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¡£Á´ÆüËÜ£²¶è¶è´Ö¾Þ¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï£²£·Ê¬£µ£²ÉÃ£°£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÄëµþÂçµÏ¿¤ò»ý¤Ä¼çÎÏ¤ÎÅçÅÄ¤â£²Ç¯»þ¤«¤éÈ¢º¬¤òÁö¤ê¡¢Á°²ó£±¶è£µ°Ì¤ÈÈ×ÀÐ¡££±£±·î¤Î¾åÈø¥Ï¡¼¥Õ¤Ç£±»þ´Ö£±Ê¬£²£±ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸¶¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£³¶è½ÐÁöÃæ¤Î¼Æ¸Í¼ç¾¤é±ýÏ©¸õÊä¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²ó£¶¶è£´°Ì¤ÈÆÃ¼ì¶è´Ö¤Ç¹¥Áö¤·¤¿¹ÅÄ¡¢Æ±£±£°¶è¤Ç·ã¤·¤¤¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾®ÎÓ¤é¤Î²÷Áö¤â¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¢¡ÄëµþÂç¡¡£±£¹£·£¹Ç¯ÁÏÉô¡££¹£¹Ç¯¤Ë±ØÅÁ¶¥ÁöÉô¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£¹£¸Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡£Áí¹ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²£°£°£°¡¢£±£³¡¢£²£°Ç¯¤Î£´°Ì¡£±ýÏ©ºÇ¹â¤Ï£²°Ì¡¢ÉüÏ©ºÇ¹â¤Ï£³°Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£±£¸Ç¯¤Î£µ°Ì¤¬ºÇ¹â¡£Îý½¬µòÅÀ¤ÏÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤Ï¶ä¤ËÀÖ¤Î±ï¼è¤ê¡£Éô°÷¤Ï£µ£µ¿Í¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ£¶¿Í¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï£²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÀ±³Ù¡Ê¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡Ë¤é¡£