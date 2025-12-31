¡Ú¼ã¶ð³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û²´ÇÏ£±°Ì¤Ï¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡¡Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤òÉ¾²Á¡¡ÌÆÇÏ£±°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇ½ÎÏÍ¥½¨
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ø³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯³ÈÂçÈÇ¡Ù¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¶ð¤¿¤Á¤ò¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÆÃÁÜÈÉ¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÇÏ¤«¡Ý¡£Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ê½ÐÁöÇÏ¤ÎÇÏÎð¤Ï£²£°£²£¶Ç¯É½µ¡Ë
¡¡¡Ú²´ÇÏ¡Û
¡¡²´ÇÏ¤ÏÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤¬£±°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡££Ç£±À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÏÆ»Ãæ¤«¤éÆâ¤òÄÌ¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÆâ¥é¥Á±è¤¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹·Á¤È¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿·ÝÅö¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤À¡££Ö»þ·×£±Ê¬£³£³ÉÃ£²¤Ï¥ì¡¼¥¹»Ë¾å£³°Ì¤ÎµÏ¿¡£¤³¤ì¤â½ÅÇÏ¾ì¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡£²°Ì¤ÏÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤ÎÇÆ¼Ô¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡£¥ì¡¼¥¹¥é¥Ã¥×¸åÈ¾£³£Æ¤¬£³£³ÉÃ£µ¤ÈÂ®¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¾å¤¬¤ê£³£Æ£³£²ÉÃ£¹¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆÃæÃÄ¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤ê£Ö¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾£´£Æ¤ÇµÞ¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤â¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ç£·Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤¬£³°Ì¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï³°ÏÈ¤ÇÇÏ·²¤Î³°¤ò²ó¤ê¡¢Æ»Ãæ¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¤È¥¢¥¤¥Ó¡¼£Ó¤Î£ÖÆâÍÆ¤ÏÍ¥½¨¤Ç¡¢¤³¤Î°ìÀï¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ø½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎËöµÓ¤ÏÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££Ö»þ·×¤ÏÆÃÉ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡££²Àï£²¾¡¤ÎÌµÇÔ¤Ç¤Þ¤ÀÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£µ°Ì¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¤ò¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ÇÀ©¤·¡¢Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó£³Ãå¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤À¡£
¡¡¡ÚÌÆÇÏ¡Û
¡¡ÌÆÇÏ¤Ïºå¿À£Ê£Æ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤¬Á°²ó¤Î£²°Ì¤«¤é¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£Á°Áö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ï½ª»Ï¡¢ÇÏ·²¤Î³°¤ò²ó¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ë¶¯¤¤¶¥ÇÏ¡££Ö»þ·×£±Ê¬£³£²ÉÃ£¶¤Ï¡¢£²£³Ç¯¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Ç¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤À¡£Ãæµþ£²ºÐ£Ó¤â£²ºÐ¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î£²Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Á°Áö¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤Îµ÷Î¥¤ò¤³¤Ê¤·¤¿ÅÀ¤â¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ïº®Àï¤À¡££²°Ì¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤ÏÌ¤¾¡ÍøÀï¤ò¾¡¤Ã¤Æºå¿À£Ê£Æ¤ËÄ©Àï¤·¡¢£²Ãå¤ËÁ±Àï¤·¤¿¡£¤Þ¤À¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£µ÷Î¥¤Ï±ä¤Ó¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡¡£³°Ì¤Ï¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¡£¿·ÇÏÀï¤ò¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÇòµÆ¾Þ¤ò£³ÇÏ¿Èº¹¤ÇÀ©¤·¤¿ÁÇ¼ÁÇÏ¤À¡£ºå¿À£Ê£Æ¤Ç¤ÏÃæ£±½µ¤Î¶¥ÇÏ¤ÇÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ£¸Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¸Â¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£´°Ì¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤Ï¡¢£±£¹Ç¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢£Í¡õ£²£°Ç¯¹á¹Á£Ã¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê·ìÅý¤À¡£¥Ù¥´¥Ë¥¢¾Þ¤Ç±Ô¤¤·è¤á¼ê¤òÈ¯´ø¤È¡¢¼ÂÀï¤ò»È¤¦¤´¤È¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À£Ê£Æ¤Ç£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤¬£µ°Ì¤Ë¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÍÄ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹â¤¤ÁÇ¼Á¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡Û
¡¡ÈÖ³°ÊÔ¤Ç¤Ï¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤ÎÍÎÏÇÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥À¡¼¥È¤Ç£³ÀïÌµÇÔ¤Î¥µ¥È¥Î¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å¡Ê²´¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°µ´¬¤À¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¤ò£²ÉÃº¹¤Ç°µ¾¡¤·¡¢¥ª¥¥¶¥ê¥¹¾Þ¤â£µÇÏ¿Èº¹¤ÇÂ¾ÇÏ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥È¥ì¥¢£Ó¤Ï£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤À¤¬¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Î¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤ÇÃåº¹°Ê¾å¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£½Å¾Þ¤ÏÌ¤¾¡Íø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Ç£±µé¤Î´ï¤À¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥í»º¶ð¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦µÈÂ¼¡Ë¤Ï¡¢Ìµ½ý£³Ï¢¾¡¤ÇÁ´ÆüËÜ£²ºÐÍ¥½Ù¤òÀ©¤·¤¿°ïºà¡£¤½¤ÎÁ°Áö¤Ï¸åÂ³¤ËÁá¤áÍè¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¸·¤·¤¤¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤¿¡£¤³¤Î£²Æ¬¤ÏÍèÇ¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£