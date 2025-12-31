¡ÖÇòºÚ¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¡ã²óÅú¿ô24,402É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè400²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÇòºÚ¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡ÖÇòºÚ¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
´ÊÃ±¡ªÇòºÚ¤òÂçÎÌ¾ÃÈñ ·ÜÆù¤Î¥·¥ã¥Ã¥¥êßÖ¤á Í¾¤Ã¤¿ÇòºÚ¤Î³èÍÑ¤Ë¤â
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÇòºÚ 4~5Ëç
±ö ¾®¤µ¤¸ 1
·Ü¤à¤ÍÆù 1/2Ëç
<²¼Ì£>
¼ò ¾®¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1/2
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 1/2
¥·¥ç¥¦¥¬ 1/2ÊÒ
<Ä´Ì£ÎÁ>
¼ò Âç¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1
ÀÖÅâ¿É»Ò(¹ï¤ß) 1/2ËÜÊ¬
¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸ 1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢ÇòºÚ¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤ÏÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉý7¡Á8mm¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤â¤ß¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤é¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
2¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ã²¼Ì£¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤â¤ß¹þ¤ß¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
4¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿¤é·Ü¤à¤ÍÆù¤ò²Ã¤¨ßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÇòºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¼êÁá¤¯¤«¤é¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
