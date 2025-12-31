¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï»ô°é¥¨¥ê¥¢¤ÎÊÉ¤ËÀ¸¤¨¤¿¿¢ºÏ¤òÅÁ¤Ã¤ÆÍÊÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨Ã¦Áö¤« Ëã¿ì½Æ¤Ê¤É»È¤¤±àÆâ¤ÇÊá³Í¡¡Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à
Åìµþ¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡¢¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬»ô°é¥¨¥ê¥¢¤«¤é°ì»þÃ¦Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¿¢ºÏ¤òÅÁ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÃ¦Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥ê¥¯¥ª¥ª¥«¥ß¡×1Æ¬¤¬»ô°é¥¨¥ê¥¢¤«¤éÃ¦Áö¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿¦°÷¤¬Ëã¿ì½Æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ±àÆâ¤ÇÊá³Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤ÏÃ¦Áö¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô°é¥¨¥ê¥¢¤ÎÊÉ¤ËÀ¸¤¨¤¿¿¢ºÏ¤òÅÁ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÍÊÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±à¤Ïº£¸å¡¢Ã¦½ÐËÉ»ßÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î»ô°é¥¨¥ê¥¢¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íè·î2Æü¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê³«±à¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£