±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¡Ä ¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É6ÂæÍí¤à»ö¸Î ¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î58ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡3¿Í¤±¤¬¡¡ÀéÍÕ¡¦´Û»³»Ô
¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿58ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢´Û»³»ÔÀµÌÚ¤Î¹ñÆ»127¹æ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Á°¤Ë¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯1Âæ¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÎÀÄÌÚÍÎ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¡Ê40Âå¡Ë¤¬¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤Ç¡¢¤Û¤«¤ËÃË½÷2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£