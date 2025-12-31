ÊÆ²¼±¡¡¢ÂæÏÑÊñ°Ï±é½¬ÈóÆñ¡¡Ãæ¹ñ¤Î¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê·ã²½¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ²¼±¡ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î¥â¡¼¥ì¥Ê¡¼°Ñ°÷Ä¹¤é¤Ï30Æü¡¢ÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë·³»ö±é½¬¤ò¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæÏÑ¤äÃÏ°è¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤ò°Ò³Å¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥¤¥Ä³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÄê¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¼«À©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢±Ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤â¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤Îµð³ÛÉð´ïÇäµÑ¾µÇ§¤ä¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï29Æü¡¢±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£