ËÜÆü¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¿·Ç¯Áá¡¹SP¡ªÊüÁ÷¤Þ¤Ç¡È´°Á´¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡É¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì

Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ê¶µ°éÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ò¤é¤á¤¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£
2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤ÎÁáÄ«¤è¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¿·Ç¯Áá¡¹SP ¡Á¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¤Ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£
ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿´ÇÈÄ¡õµðÂçÃó¼Ö¾ì¤Ë¡¢3¿Í¤Ï¡Ö¡ÊÃó¼Ö¾ì¡Ë¤Ò¤í¤Ã¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¥±¥à¥ê¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ê¥Ó¥Ñ¡¼¥¯¡©¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÃöËó¡Ë¤ÈÆþ±àÁ°¤«¤é¤¶¤ï¤Ä¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¼Ô¤Ï¡È¸¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤é¤·¤«¤é¤Ì¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃ¦½Ð¤Î¾ò·ï¤Ï¡È±àÆâ¤Ë¤¤¤ë±àÄ¹¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
±àÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÃÏÍý¤ÎÉô²°¡×¡Ö´Á»ú¤ÎÉô²°¡×¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¡Ö¸¤¤âÊâ¤±¤ÐËÀ¤ËÅö¤¿¥é¥ó¥É¡×¡Ö±Ñ¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¡ÖÊÙ¶¯¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¾Á°¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤º¤é¤ê¡£
±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦¤³¤È¤ï¤¶¡ÄÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È³Ø¤Ó·Ï¥²¡¼¥à¡É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÃ¦½Ð·à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤ÈÂçÍ§²ÖÎø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ª
º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢2Ì¾¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬»²Àï¡£
1¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤ÇW¼ç±é¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿Æó³¬Æ²¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂçÍ§²ÖÎø¡£
¹ë²Ú¥²¥¹¥È2¿Í¤¬¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ËÌÂ¤¤¤³¤àÂçÇÈÍð¡£±àÄ¹¤Îµï¾ì½ê¤Ï¡¢³Æ¥²¡¼¥à¤Î¡È¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âè1¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õ¥±¥à¥ê¤¬Ææ¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
2¿Í¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÆó³¬Æ²¡õÃöËó¤¬¡È±Ñ¸ì¤ÇÌäÂê½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¡É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡È¥×¥í¥Ë¥«¥²¡¼¥Þ¡¼¡É¥±¥à¥ê¤ÎÌ¾¿äÍý¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£
Âè2¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¸¤¤âÊâ¤±¤ÐËÀ¤ËÅö¤¿¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤ï¤¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ê¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¡Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤èÃÓ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¶«¤ÖÂçÍ§²ÖÎø¤È¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤Î2¿Í¤À¡£
¤µ¤é¤ËÂ¨¶½±éµ»¤Ç¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡¦3°Ì¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤Î¥³¥ó¥È¥¹¥¥ë¤¬³ÐÀÃ¤·¡¢Çú¾ÐÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
ÂçÍ§¤â½ÐÂê¼ÔÂ¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¹Í¤¨Êý¤¬¡Ë¥Ë¥«¥²¡¼¥à´ó¤ê¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÆó³¬Æ²¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÎÂ¨¶½·à¤òÈäÏª¡£¥±¥à¥ê¤ÎËÉÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ï¤¶ÃÎ¼±¤âºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¿ô¼°¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤²°Âæ¤Ç¡¢¡Ö25log₂32¡ß16±ß¡×¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅâÍÈ¤²¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥±¥à¥ê¤¬¡Ö¿ô3C¤âÍ¾Íµ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ËÅÜÅó¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥²¥¹¥È¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹±àÄ¹¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ3¿Í¤Ï±àÄ¹¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤ËÌµ»ö¡ÈÃ¦½Ð¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´¶Æ°Åª¤Ê·ëËö¤¬¡Ä¡£