¡ÚÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¯¡ÛÂ¿¤¹¤®¤ë»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¡¢¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯´ð½à¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤ÎÂç»ö¤Ê»æ¡¢¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ë½ª»ßÉä¤ò¤¦¤Á¡¢¤ª¶â¡¢»þ´Ö¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¡ª 10Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤¿»æÊÒ¤Å¤±¥á¥½¥Ã¥É¤Î¿Þ²òÈÇ¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¡ÊÀÐºåµþ»ÒÃø¡Ë¤¬È¯Çä¤Ë¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê»æ¤¬5ÉÃ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡×²è´üÅª¤ÊÊÒ¤Å¤±½Ñ¤¬¡¢¿Þ²ò¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÊ¬¤«¤ê¡¢»æ¤ò¸º¤é¤¹¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ½Ñ¤âÄ¶ÀäÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âºîÉÊ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ä¤¹¡©
¡¡»×¤¤½Ð¤Î»æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â»æ¤Ç»Ä¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢»æ¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤äÌÚ¤ÎÍÕ¤Ê¤É¼«Á³³¦¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤ÈÊÑ¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤êÃî¤¬¤ï¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ç»Ä¤»¤Ð±Ê±ó¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤È¡¢¡ÖÍÆÎÌ¤¬¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë´ð½à¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤«¡×
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÊÝÂ¸¤Ê¤É¥Ç¡¼¥¿²½°ìÈÌ¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÊÝÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¸«ÊÖ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¥¹¥Þ¥ÛÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤Î»ä¤Î´ð½à¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ù¤Ä¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÊÝÂ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¦ÂÐ¾ÝÊª¤òÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´¼«¿È¤¬¤ª·Î¸Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢ºîÉÊ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÀ°Íý¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£