¤Ê¤¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡©
²ñ¼Ò¤ò¿¤Ð¤¹¼ÒÄ¹¡¢¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡© Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾®µÜ°ì·Ä»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä½ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î30Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿·Ð±ÄÏÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤ä¡ÖÀµ¤·¤¤¿®Ç°¡×¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌÙ¤«¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ÈÌ¿´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡ÖÌÙ¤«¤ë¡×²ñ¼Ò¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÌÙ¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Î²ñ¼Ò¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë¶É¤ÏÌÙ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢»Ù¤¨¤ëÍýÇ°¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤¬·Ð±Ä¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´½¾¶È°÷¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÀïÎ¬¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Å¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Þ¤Ç´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ®¸ù¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä½ñ¤ÎÌ¾Ãø¤Î°ì¤Ä¡Ø¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦C¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦I¡¦¥Ý¥é¥¹Ãø¡¢»³²¬ÍÎ°ìÌõ¡¢Æü·ÐBP¡Ë¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤Ï¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ÍýÇ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤È¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ÍýÇ°¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Î60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÅê»ñÍø²ó¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¤òÇã¤¨¤ÐÌÙ¤«¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤è¤ê6ÇÜ°Ê¾å¤âÅê»ñ¼ý±×¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿²ñ¼Ò¤è¤ê¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ÍýÇ°¤òÄÉµá¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅê»ñÍø²ó¤ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅê»ñÍø²ó¤ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤â¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ý±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ÍýÇ°¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¡×ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤»Å»ö¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢
³è¤³è¤¤ÈÆ¯¤±¤ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤ÎÌÜÅª¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ©¡¢Å°Äì¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤À¤±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤è¤ê¤â¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ô¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥º¥à¤ÎÎÑÍý¤È»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÀº¿À¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ³Ø¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ¤ÏÆÉ¤àËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¤Ê¤¼·ÐºÑÅª¤Ë¤âË¤«¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¿À¤Ø¤ÎÊô»Å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¥ô¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌÙ¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ÍýÇ°¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤Ð¤ì¡¢Æ¯¤¯Ãç´Ö¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¡×¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤è¤ê¤â¡¢¼Â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ÞÂè°ì¤òÅ°Äì¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤è¤êÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤ª¶â¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤è¤ê¡¢ÎÉ¤¤»Å»ö¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢³è¤³è¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡À®¸ù¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÄÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO
10¿ô¼Ò¤ÎÈó¾ï¶Ð¼èÄùÌò¤ä´ÆººÌò¡¢¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£
1957Ç¯ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¡£ºß¿¦Ãæ¤Î84Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¥¿¥Ã¥¯·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¡¢MBA¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢Æ±¹Ô¤Ç·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤äM¡õA¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢91Ç¯¡¢²¬ËÜ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¼èÄùÌò¤ËÅ¾¤¸¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Î93Ç¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢PKO¤Ë¹ñºÝÁªµó´Æ»ë°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
94Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸½¥»¥ó¥È¥±¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë´ë²èÉôÄ¹¤È¤·¤ÆºßÂð²ð¸î¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£96Ç¯¤Ë¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£2014Ç¯¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ÒÄ¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¼ÒÄ¹¤ÎÀ®¸ù½¬´·¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ê»þÂå¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¡Ö¼ÒÄ¹ÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿ô»úÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆÉ½ñÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¡Ö1ÉÃ!¡×¤ÇºâÌ³½ôÉ½¤òÆÉ¤àÊýË¡¡Ù¡Ø¿Þ²ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼·Ð±Ä¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¡ÖROE¤Ã¤Æ²¿?¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¿Þ²ò¡ÖPER¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ»ØÉ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢PHP¸¦µæ½ê¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï160ºý°Ê¾å¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ôÌó405ËüÉô¡£