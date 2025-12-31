¡Ö»ñ»º1²¯±ß¤¬1000Ëü±ß¤Ë¡Ä¡×·ø¼Â¤Ê73ºÐÉã¤Ë°ÛÊÑ¡Ä¶î¤±ÉÕ¤±¤¿42ºÐÄ¹½÷¤¬¼Â²È¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡×
Ï·¿Æ¤¬Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÎã¤ò´ð¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢Âð¤·¤¿Ì¼¤¬¸«¤¿¡ÖÉã¤Î°ÛÊÑ¡×¤È¡¢¤Ê¤¼·ø¼Â¤ÊÀ³Ê¤ÎÉã¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤«¤é9000Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÂ¼Î´Ê¿ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡´äÅÄ¤¤¤¯¼Â¡¢´Æ½¤¡¿ÂçÂ¼Î´Ê¿ÊÛ¸î»Î¡Ë
ÄÌÄ¢¤«¤é¾Ã¤¨¤¿
9000Ëü±ß
¡¡»Ò¤É¤â¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ï·¿Æ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¡¢9000Ëü±ß¤â¤Î»ñ»º¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¸ý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤ï¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³°Æ·ï¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂçÂ¼Î´Ê¿ÊÛ¸î»Î¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤ËÉ×¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹²ÆÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎºÝ¤ËÅÔÆâ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤Ëµï½»¡£°ì¿ÍÌ¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë2²ó·ç¤«¤µ¤º¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯Á°¤ËÊì¤Î·¯»Þ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤ÎÇ¾½Ð·ì¤ÇÂ¾³¦¡£Éã¤Î¸÷ÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦75ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¼«¸Ê½êÍ¤¹¤ë¼«Âð¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¤«¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êì¤âã«¤ë¼Â²È¤ÎÊ©ÃÅ¤ÏÅÄ¼Ë¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÅÔÆâ¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¤Ë»Ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢À¤´Ö¤Î70Âå¤Ï¤ª¸µµ¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Éã¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸÷ÃË¤µ¤ó¤Ï·ÚÅÙ¤Î¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò´µ¤¤¡¢Äê´üÅª¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿©Íß¤â¤¢¤ê¡¢»¶Êâ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¸÷ÃË¤µ¤ó¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£·ø¼Â¤ÊÀ³Ê¤ÇÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¤·¡¢Âà¿¦¸å¤â»ñ»º±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á1²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÍÂÃù¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¸÷ÃË¤µ¤ó¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤Î¿ô»ú¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
