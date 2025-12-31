Æü·Ð225ÀèÊª¡§31ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á120±ß¹â¡¢5Ëü620±ß
¡¡31Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ120±ß¹â¤Î5Ëü620±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü339.48±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï280.52±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3662Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3427¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ18.03¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡¡¡3662
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 70717
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3427¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡¡¡7356
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30865¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡¡¡ 439
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 665¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 369
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3427¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ18.03¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡¡¡3662
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 70717
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3427¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡¡¡7356
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30865¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡¡¡ 439
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 665¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 369
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹