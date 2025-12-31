´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆüËÜ¤Î½Ð¹ñÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËÃíÌÜ¡¢´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï»¿ÈÝ¡ÖÍè¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö´Ú¹ñ¤âÆ³Æþ¤ò¡×
2025Ç¯12·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¹ñÌ±ÆüÊó¤Ï¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È½Ð¹ñÀÇ¤ò½¾Íè¤Î3ÇÜÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÀè¤´¤í¡¢ÍèÇ¯7·î¤«¤é¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¡Ê½Ð¹ñÀÇ¡Ë¤ò¸½¹Ô¤Î1¿Í1000±ß¤«¤é3000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£µ»ö¤ÏÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²4¿Í¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½Ð¹ñÀÇ¤È¤·¤ÆÌó3Ëü6000¥¦¥©¥ó¡Ê4000±ß¡Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ú¤¾å¤²¸å¤ÏÌó10Ëü8000¥¦¥©¥ó¡Ê1Ëü2000±ß¡Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤êÍè¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦ÆÃ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯Ï¢Ãæ¤Ï¤¤¤¤¥«¥â¤À¡£¤â¤¦¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤â¤»¤º¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤âÆþ¹ñÀÇ¤ä½Ð¹ñÀÇ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÂç¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤âÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö2Ëü¥¦¥©¥ó¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤Ï³¤³°¤Ê¤ó¤«¤Ë¹Ô¤«¤º²È¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤â¤·¤Æ¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÊ¸î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë