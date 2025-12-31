¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôËÜÉôÄ¹¤¬µó¤²¤ëÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤È¤Ï
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡È¶â¤ÎÍñ¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ê°æÃÒ¹ÀµåÃÄÅý³çËÜÉôÅý³çÉûËÜÉôÄ¹·óÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôËÜÉôÄ¹¡Ê50¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖBIG4¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸4Åê¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¡¦ÀÄ³ØÂç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë½½Ê¬¤Ê¸õÊä¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÃÏ¸µÏÈ¡É¤âÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë
¡¡¡½¡½24Ç¯¤ÎÌÀÂç¡¦½¡»³¡¢25Ç¯¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê²£¹Ëµé¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö²£¹Ë¤«¡Ä¡£¤Ç¤â»ØÌ¾¾å°Ì¸õÊä¤Ï¤ª¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹¥Åê¼ê¤¬Â¿¤¤¡£µÞÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¤ÊÌî¼ê¤â¤ª¤ë¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½¹â¹»À¸¤À¤È¡¢¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¡¢ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë¡¢¹âÉôÎ¦¡ÊÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Î¡ÖBIG4¡×¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¨¤¨¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤è¡£Èó¾ï¤ËÇ½ÎÏ¤âÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤Í¡£¿¥ÅÄ·¯¤ÏËÜ³ÊÇÉ¤Ç2Ç¯À¸¤Ç¤À¤¤¤Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£3Ç¯¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾å¤Ë¹Ô¤¯¤«¡£¸ÖÅÄ·¯¤ÏÂÇ·â¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ËöµÈ·¯¤Ï´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤¬¹Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¹â¹»Â´¤Ç¤ÏÁá¤¯1·³Àï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤Í¡£¹âÉô·¯¤ÏÄ¾µå¤Î¼Á¤ÎÎÉ¤µ¡£¤¢¤È¤Ï¹â¹»À¸¤Ï¿ÊÏ©¡£Âç³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤ä¤í¡×
¡¡¡½¡½Âç³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¡¦ÀÄ³ØÂç¤ÎÎëÌÚÂÙÀ®¡½ÅÏÉô³¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖÎëÌÚ·¯¤Ï¾å°Ì¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ´¤±¤¿Â¸ºß¡£´°À®ÅÙ¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£ÅÏÉô·¯¤â³Î¼Â¤Ë¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¶¥Áè¤ä¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡×
¡¡¡½¡½¤¢¤È¤Ïº£½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç10¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤¬¸÷¤Ã¤¿Î©Ì¿Âç¤ÎÍÇÏ²Àµ×¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀ©µå¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¤ÊÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤è¡£¾å°Ì¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Á¤éÂ¦¤¬Á´Éô¡¢¸õÊä¤ò¸À¤¦¤Æ¤ë¤ó¤ä¤ó¤«¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢½Õ¤«¤éÃ¯¤¬Æ¬°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢²Æ¤«¤é¿¤Ó¤ë¤«¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¡½¡½¾å°Ì¤È¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡£Éã¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸Å¾ëÂçæÆ¡Ê²Ö´¬Åì¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¦¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¡£Ìî¼ê¤Ê¤Î¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½²Ö´¬Åì¤Ç¤¤¤¦¤Èº£½©1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤âÍè½Õ¤«¤é¤Î»ë»¡·ÑÂ³¤Ç¤¹¤Í¡£»°ÎÝ¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤«¡£¾ëÅçCBO´Þ¤á»ë»¡¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¡£¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÈà¤ÏÂÇ·â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶å½£¡¦²Æì¤Î¤´ÅöÃÏÁª¼ê¤Ï¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡¦Ì¶Îé¡Ê¤à¤ì¡ËæÆ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö±¦ÂÇ¤Á¤Ç¡¢Â¤¬Â®¤¤³°Ìî¼ê¡£¹â¹»À¸¤ä¤±¤É¡¢ÁêÅö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â¤¤¤È¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÈÃÏ¸µÏÈ¤Ê¤éÇÏÔÇÂó³¤¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤È¿¹ËÜ¸÷µª¡ÊÎ©Âç¡Ë¡£¤È¤â¤Ë½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤è¡×
¡¡¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Û¤é¡¢¡Êµ¼Ô¤Î½Ð¿È¹»¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¡Ë¸åÇÚ¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ó¤ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ä¤¾¡£ÇÏÔÇ·¯¤ÏÌÓÍø³¤Âç¡ÊÌÀÂç¡áº£½©¥í¥Ã¥Æ2°Ì»ØÌ¾¡Ë¤¬¤¤¤¿»þ¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¿ÃíÌÜ¸õÊä¤è¡×
¡¡¡½¡½¶å½£¤âÈæ³ÓÅªÅê¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖÅê¼ê¤Ð¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡£Ìî¼ê¤â¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤â¹¥ÁÇºà¤Ð¤«¤ê¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤1Ç¯À¸¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Åê¼ê¤âÌî¼ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤Þ¤¿°ì¤Ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤ä¤±¤É¡¢Ã¯¤¬¥°¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡×
¢ã26Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÅ¸Ë¾¢ä
¡¡26Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤Ï¶å½£¡¢»³¸ý¤ÎÅêÂÇ¤Ë¡È¥É¥é1¸õÊä¡É¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤ÏÌ¶ÎéæÆ¡Ê¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡Ë¡£²¬»³¸©½Ð¿È¤Çº´ÁÒ¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¡£º£½©¤Ï¿ÀµÜÂç²ñ¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¹â¹»ÄÌ»»24ËÜÌÜ¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ0¡¢±óÅê105¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯¸ª¤È¹â¿å½à¡£¿ÊÏ©¤Ï¥×¥í°ìËÜ¤òÃÇ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1°Ì¤Ç6µåÃÄ¤¯¤é¤¤¡Ê¶¥¹ç¡Ë¤¬Íè¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£¡ÈÉ´ºê2À¤¡É¤ÎÊ¡ÅçÍÛÆàÂÁ¡ÊÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç³ØÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÚÀÚÁÒÎÇ¿¿¡ÊÆü·ÐÂç¡Ë¤¬»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¹¥Áª¼ê¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤Î¥É¥é1¸õÊä¤ÏËöµÈÎÉ¾ç¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë¤À¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ºÇÂ®150¥¥íº¸ÏÓ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀÚ¤ì¤âÀäÉÊ¡£º£½©¤Ë¤ÏU18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¶å½£Âç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ìÁªÈ´¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¼é¤ê¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¿ÀµÜÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÈ´½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤Ç¤ÏºÇÂ®150¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÄ«¿áÂó³¤¡ÊÊ¡²¬Âç¡Ë¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë