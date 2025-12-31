Juice¡áJuice¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×MVºÆÀ¸¿ô¤¬500Ëü²óÆÍÇË¡ª¡Ö¥Ð¥º¤ê¶Ê¡×SNS¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJuice¡áJuice¡×¤¬º£Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¡Êºî»ìºî¶Ê¡¦»³ºê¤¢¤ª¤¤¡¢ÊÔ¶Ê¡¦Ãº³öÃÒ¹°¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÎMV¡ÊPromotion¡¡Edit¡Ë¤¬YouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬9·î1Æü¡£¡Ö¥Ð¥º¤ê¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Ìó4¥«·î¤Ç¤Î¡Ö²÷µó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡500Ëü²óÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃÊ¸¶ÎÜ¡¹¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤«¤Ê¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎMV¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó254Ëü²óºÆÀ¸¡Ë¡¢À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¡¼¥ó¡ÊÌó177Ëü²óºÆÀ¸¡Ë¡¢¡ÖTHE¡¡FIAST¡¡TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó275Ëü²óºÆÀ¸¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤â¸®ÊÂ¤ßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Á´¤Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ1300Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀîÅèÈþÉö¡Ê¤ß¤Õ¡á18¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£Á´Éô°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ã¤¦Juice¡áJuice¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤Ï¥é¥Æ¥óÄ´¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç®¾§¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡ÖÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Î²Î»ì¤È¤È¤â¤ËÂçÃÀ¤ËÂ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÀ¹¤ì¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥¤¥é¥¤¥é¥é¡¢¥é¥¤¥é¥é¡Á¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÇ®¤¤¥³¡¼¥ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ç¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥º¤ê¶Ê¡×¤È¤·¤ÆSNS¤òº£¤Ç¤âÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£