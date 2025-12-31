¡ÚÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡Û¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¡Ê57¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯78¡Ë¤¬23Æü¡¢Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿94¾¡¤òµó¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Î¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÇ¯¤ÎºÇ¸å¤ËÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥´¥ë¥Õ³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìîµå³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢³¤Æî¹â¹»¤Ç¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤·¡¢Åö»þ¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤µ¤ì¤¿Ìîµå³¦¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç1·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÒÅÄÀ¿¤µ¤ó¤¬Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤Ë¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤Ï¤ê»É·ãÅª¤Ç¡¢¥×¥íÁª¼ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤¤À¤±¤¸¤ãÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤À¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÃÊ°ìÃÊÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢ËÍ¤Î³¬ÃÊ¤ÏÄã¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤¿·Ê¿§¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÃÊ¤º¤Ä¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ËÍ¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÁª¼ê¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àGMÂå¹Ô¡Ë