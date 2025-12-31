¥¤¥é¥ó¡Ö¸øÅ¡¹¶·â¡×ÈóÆñ¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÇ¾¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤ë¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤Ø¤Î¡Ö¹¶·â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤é¤ÏÈóÆñ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï29Æü¡¢ËÌÀ¾Éô¥Î¥Ö¥´¥í¥É½£¤ÎÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ìµ¿Íµ¡¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¿¤À·âÄÆ¤·¤¿Ìµ¿Íµ¡¤Î»Ä³¼¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤ÏÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¹¶·â¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤Ï30Æü¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌ¤³ÎÇ§¤Î¼çÄ¥¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Á´¤Æ¤Î¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£