¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¥¢¥¹¥«½³»¶¤é¤·²¼Ñî¾åÀë¸À¡ÖÄï»Ò¤Ï»Õ¾¢¤òÄ¶¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡£×£×£Å¤Îà¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤á¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎàË½¤ìÇ¼¤áá¤À¡£
¡¡£²£µÇ¯¤Î¥¤¥è¤ÏÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡££³·î¤Î¥í¥¦¤Ç½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡££´·î¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥Ù¥ì¥¢¤È¤Î£³£×£Á£ÙÀï¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÌ¾¾¡Éé¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤¿¡££··î¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎºÇÃæ¤Ë£Í£É£Ô£ÂÇÆ¼Ô¥Ê¥ª¥ß¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¤µ¤ì²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¥Ê¥ª¥ß¤¬Ç¥¿±¤Î¤¿¤á²¦ºÂÊÖ¾å¸å¤Î£¹·î¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ç¤Ï¸½²¦¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤È¤Î·èÄêÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æà½÷»Ò£Í£Ö£Ðáµé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£²£²Ç¯£··î¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×¤¬¡¢ÌÁÍ§¥À¥³¥¿¡¦¥«¥¤¤Î²ò¸Û¤â¤¢¤Ã¤Æ¾ÃÌÇ¡£½ÉÅ¨¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¤È¥¿¥Ã¥°¡Ö¥ê¥è¡×¤òÁÈ¤ß¡¢Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯Áá¡¹¤Î¥í¥¦¡Ê£±·î£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê£ö£ó¥¤¥è¡õ¥ê¥¢¤Î²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤ª¤ó¤É¤ì¤é¥Ü¥±¡¢¥³¥é¡ª¡¡¤·¤Ð¤¯¤¾¥Ü¥±¡ª¡×¡Ê¥¢¥¹¥«¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥«¡ª¡×¡Ê¥«¥¤¥ê¡Ë¤Ê¤É¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¸ý±ø¤µ¤Ç¥¤¥è¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤òÃ¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ø¤ó¡ª¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥è¡ª¡×¡Ö¥¤¥è¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ¨¤²¤ë¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤ò¾ì³°¤Ç½±¤Ã¤Æ¡¢ÍðÆ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¤·¤¿¹ø¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢¥«¥¤¥ê¤«¤é¼Â¶·ÀÊ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°³°¤Ç¡Ö¤¢¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¤óÀä¤·¡¢¥¢¥¹¥«¤«¤é¤Ï¾ì³°¥Ð¥ê¥±¡¼¥É±Û¤·¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ë¹çÂÎ¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥è¤¬Éü³è¤·¤Æ¡¢¥«¥¤¥ê¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢¥¢¥¹¥«¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤ò½³»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏÆ°²è¤Ç¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¥¤¥è¤Ï¥¢¥¹¥«¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄï»Ò¤Ï»Õ¾¢¤òÄ¶¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÀë¹ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍè½µ¡¢Îéµ·¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹¤Ë°äº¨¤ò·èÃå¤µ¤»¡¢¿·¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¦¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£