¡È·§Æù¡É¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡© ÅìÌî¹¬¼£¡ÖËÍ¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¤´ÅöÃÏ¡È¿ä¤·¥Ë¥å¡¼¥¹¡É2025¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢Ì¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È·§Æù¡É¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ±ÆÃÈÖ¡£¡È¤É¤¦¤Ö¤ÄÊÓ¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¤¬¥¯¥ÞÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÎÊ¡±ÊÍµÍü¥¢¥Ê¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¡¢·§Æù¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤¬¥·¡¼¥ó¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµó¼ê¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÎÄ»Õ¤µ¤ó¡¢Å´Ë¤¤ÎÎÄ»Õ¤µ¤ó¤¬·§ÆùÆþ¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÅìÌî¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡¢¿À¸ÍÂç³ØÂ´¤ÎÊ¡±Ê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤âËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç9Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿È¶á¤Ê¤ªÆù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Î¤¹¤¹¤¤Î¤Ë¤¢¤ë¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢·§Æù¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡±Ê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢·§Æù¥«¥ì¡¼¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÅìÌî¤Ï¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ô¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½¤ß¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈµíÆù¤Ë¾¯¤·¶á¤¤¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ê¡±Ê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤È±ÉÍÜ¤â¤¹¤´¤¯ËÉÙ¤Ç¡£Äã»é¼Á¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢·§¤È¶¦À¸¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢·§¤ÎÌ¿¤òÍ¤êÆñ¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ±ÆÃÈÖ¡£¡È¤É¤¦¤Ö¤ÄÊÓ¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¤¬¥¯¥ÞÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
ÅìÌî¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡¢¿À¸ÍÂç³ØÂ´¤ÎÊ¡±Ê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤âËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç9Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿È¶á¤Ê¤ªÆù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Î¤¹¤¹¤¤Î¤Ë¤¢¤ë¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢·§Æù¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡±Ê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢·§Æù¥«¥ì¡¼¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÅìÌî¤Ï¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ô¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½¤ß¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈµíÆù¤Ë¾¯¤·¶á¤¤¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ê¡±Ê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤È±ÉÍÜ¤â¤¹¤´¤¯ËÉÙ¤Ç¡£Äã»é¼Á¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢·§¤È¶¦À¸¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢·§¤ÎÌ¿¤òÍ¤êÆñ¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£