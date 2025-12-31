Ç¯¼ý750Ëü±ß¤Ç¤â¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÂÞ¤ÏÀ¸¤´¤ßÂÞ¤Ë¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ï2ÆüÌÜ¤ÏÄÉ¤¤Ê²¤¡×¡¡50ÂåIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Èµæ¶Ë¤ÎÀáÌó¡É½¬´·
µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡Ö¹âÇ¯¼ý¡×¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿ÀáÌó¤Î½¬´·¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¡²¬¸©¤Î50Âå½÷À¡ÊIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿Ç¯¼ý750Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇºÙ¤ä¤«¤ÊÀáÌó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö ²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜ¤Ç¡¢
¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ä¥Ñ¥ó¤ÎÂÞ¤Ê¤É¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤º¤Ë¡¢À¸¤´¤ßÂÞ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£ ¤ªÉ÷Ï¤¤Ï2ÆüÌÜ¤ÏÄÉ¤¤Ê²¤¤ÇÆþ¤ë¡×
¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¤À¡£°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë
ÅÅµ¤»ÈÍÑ¤Ï¡ÖÌë11»þ¡ÁÄ«7»þ¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤â
°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à50Âå½÷À¡Ê¶µ°é¡¦ÊÝ°é¡¦¸øÌ³°÷¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¿Ç¯¼ý600Ëü±ß¡Ë¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÀáÌó¹Ô°Ù¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÍ°ú¤¡¢È¾³Û¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÉ¬¤º¸«¤ë¡×
¡ÖÅÅµ¤¤ÏÌë´Ö¤¬°Â¤¤¥×¥é¥ó¤Ê¤Î¤ÇÌë11»þ¡ÁÄ«7»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿©Àöµ¡¡¢ÀöÂõ¡¢·ÈÂÓ¤ä¥´¡¼¥É¥ì¥¹¤ÎÁÝ½üµ¡¤Î½¼ÅÅ¤ò¤¹¤ë¡×
¡Ö´ðËÜ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÉ¬¤ºÈ´¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÅµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Äí¤Î¿å¤ä¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡Ö²È¤ÎÁ°¤¬ÍÑ¿åÏ©¤Î¤¿¤á¡¢Äí¤Î¿å¤ä¤ê¤Ï¤½¤Î¿å¤òµâ¤ó¤Ç»ÈÍÑ¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»ñ¸»¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤ËµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¿©ÉÊ¥È¥ì¡¼¤Î²ó¼ý¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë²ó¼ýµ¡¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ê¤É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀßÈ÷¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÈùºÙ¤ÊÍø±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¹âÇ¯¼ý¤ò»Ù¤¨¤ë´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
