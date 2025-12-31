¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¥ë¡¼¥¡¼¤Ç£±£°¶è¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÄëµþÂç¡¦¾®ÎÓºéºã¡¢º£²ó¤Ï£µ¶¯Êø¤·¤Ø¡È²ÐÉÕ¤±Ìò¡É¤Ë
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç¡¢ÄëµþÂç¤Ï£µ¶¯¡ÊÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¡ËÊø¤·¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤ÎºÇ½ª£±£°¶è¤ò¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾®ÎÓºéºã¡Ê¤·¤ç¤¦¤´¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¿´¿È¶¦¤Ë¶¯¤µ¤òÁý¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¢º¬Ï©¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£È¢º¬¤Þ¤Ç¤Ë¹¥Ä´¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦ÂÍø»Ô¤Î±ØÅÁ¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¡ÖÎ¦¾å¤ÎÊý¤¬¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¤È·²ÇÏ¡¦¼ùÆÁ¹â¤«¤éÎ¦¾åÉô¤Ø¡£¡Ö²¶¡¢È¢º¬Áö¤ë¤ï¡×¤ÈÍ§¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢¤Ä¤é¤¤Îý½¬¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯£±·î¤ÎÌ´ÉñÂæ¡£¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¡££¹¶è½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÅìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç¡¢½çÂç¤¬£³£²ÉÃº¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Âçº®Àï¡££±¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬¥·¡¼¥É¸¢¤òÍî¤È¤¹½Å°µ¤ÎÅ¸³«¤Ç¾®ÎÓ¤Ï¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤Å¸³«¤ÇÍè¤¿¡×¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ë¤Ê¤é¡Ö£±°Ì¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¡¢¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¡×¤ÈÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤È±Ç¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²¿ÅÙ¤«»Å³Ý¤±¡¢Â¾¹»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡È»Í¤ÄÇÃ¡É¤Î·èÀï¡£¾®ÎÓ¤Ï£±£°°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡££±£±°Ì½çÂç¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«£·ÉÃ¡£Âç¼êÄ®¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿´ÑµÒ¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ç¡Öº¸¼ª¤À¤±¥¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë³ÍÆÀ¤ò¼Â´¶¡£ÄëµþÂç¤Ï±ýÏ©£±£´°Ì¤«¤é¡¢ÉüÏ©£´°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â£±£°·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ£³¶è£±£±°Ì¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤òÃå¼Â¤Ë¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê£±¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÈ¢º¬¤òÁö¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢ÄëµþÂç¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤¢¤¤é¤á¤Î°¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¡£Á°²ó£±£°¶è¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤òµÕÁö¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë£±¶è¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤ÈÂÇÅÝ¡¦£µ¶¯¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡Ê¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë¡á¤ª¤ï¤ê¡á
¡¡¢¡¾®ÎÓ¡¡ºéºã¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡Ë£²£°£°£µÇ¯£±£±·î£±£·Æü¡¢ÆÊÌÚ¡¦ÂÍø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£°ºÐ¡£ÂÍø°ìÃæ»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£·²ÇÏ¡¦¼ùÆÁ¹â¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢ÄëµþÂç¤Î¶µ°é³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Ï£±Ç¯»þ¤ËÈ¢º¬£±£°¶è£¸°Ì¡¢£²Ç¯»þ¤Ë½Ð±À£³¶è£±£±°Ì¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬£±£´Ê¬£±£°ÉÃ£´£°¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤¬£²£¹Ê¬£´£²ÉÃ£³£µ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬£±»þ´Ö£³Ê¬£²£±ÉÃ¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢£µ£²¥¥í¡£
¡¡¢¡ÄëµþÂç¡¡£±£¹£·£¹Ç¯ÁÏÉô¡££¹£¹Ç¯¤Ë±ØÅÁ¶¥ÁöÉô¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£¹£¸Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡£Áí¹ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²£°£°£°¡¢£±£³¡¢£²£°Ç¯¤Î£´°Ì¡£±ýÏ©ºÇ¹â¤Ï£²°Ì¡¢ÉüÏ©ºÇ¹â¤Ï£³°Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£±£¸Ç¯¤Î£µ°Ì¤¬ºÇ¹â¡£Îý½¬µòÅÀ¤ÏÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤Ï¶ä¤ËÀÖ¤Î±ï¼è¤ê¡£Éô°÷¤Ï£µ£µ¿Í¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ£¶¿Í¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï£²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÀ±³Ù¡Ê¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡Ë¤é¡£