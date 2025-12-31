Âç¤ß¤½¤«ÃË¡¦°æ²¬¡¡£±£³ÅÙÌÜ¥ê¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¿Í½é£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤«¤±¤ë¡Äº£Ìë¥´¥ó¥°¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡°æ²¬°ìæÆ¡½¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡¡¢¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡ËµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡µÈÎÉÂçÌï¡½¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î£µ£³¡¦£µ¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£ÆüËÜÃË»Ò½é¤ÎÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Å¾¸þ½éÀï¤ËÎ×¤à°æ²¬¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡££×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à£×£Â£ÁÆ±µé£²°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¤Ï¡¢¼¡Àï£µÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ø¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß
¡¡£´³¬µéÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀïÀþ¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë¡£°æ²¬¤Ï£·¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ø¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤âÁ´Á³¶¯¤¤¤Ê¡¢Àï¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡á¤È£±£²ÉÃ´Ö¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡³¬µé¤ÎÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡££²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£°æ²¬¤Ï¡Ö³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢³¬µé°ÊÁ°¤ËÀï¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤¤Ä¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â¾ï¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡££´³¬µéÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤Ë¼«Éé¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¡¢£×£Â£Á¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì²¦ºÂ´ÙÍî¡£º£Ç¯£µ·î¤ÎºÆÀï¤âÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££±£°·î¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¡¢£×£Â£ÁÁª¼ê¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤âÍèÇ¯¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤À¡£°æ²¬¤Ï¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬ÁÀ¤¦¤«¤é¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÈà¤Ç°Î¶È¤òÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£Èà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌÀÆü¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡££±£³ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î°Î¶È¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£¡Ê¾¡ÅÄ¡¡À®µª¡Ë