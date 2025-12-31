¸µ¥Õ¥¸ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê£±µé¤Ë¹ç³Ê¡¡¥«¥È¥Ñ¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¡¢°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°é»ù²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÙ¶¯¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ã£À®´¶¤âÇÜÁý¡£»Ò¶¡¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤»×¤¤½Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ¤Î¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¾Ð¡¡²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¹¹¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²ÃÆ£°½»Ò¡Ê40¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Î½ËÊ¡¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
ËÜÅÄ¤Ï°¦É²¡¦¾¾»³»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Î©¶µÂç´Ñ¸÷³Ø²ÊÂ´¡£13Ç¯7·î¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇB3¿·³ã¤Î¸Þ½½Íò·½¡Ê45¡Ë¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢23Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£´Á»ú¸¡Äê2µé¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î3µé¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£