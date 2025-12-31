µÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤Ê¤ë¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¾Ú¿Í¤Ï´Ö´²Ê¿¡õµÈÅÄ¥Ò¥í
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂ°÷¡¢Åû°æ°¡Í³µ®¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åû°æ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÎÊý¤È12·î21Æü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£º§°ùÆÏ¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¡¢Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê¤ò½Å¤Í¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¡»×¤¤¤ä¤ê¤â°¦¾ð¤â¿¼¤¤Êý¤Ç¡¡¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤Ê¤ë¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÈà½÷¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÄ«¥É¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡¢¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆÆüº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª2¿Í¤Ëº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´²Ê¿»Õ¾¢¡ª¥Ò¥í¤µ¤ó¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´Ö´²Ê¿¡¢µÈÅÄ¥Ò¥í¤¬ºÊ¤Èº§°ùÆÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¡Æü¡¹¤ÎÉñÂæ³èÆ°¤òÀº¿Ê¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¡²¹¤«¤¯¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢µÈËÜ¿·´î·à¡¡Åû°æ°¡Í³µ®¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ï¥°¥ì¥à¥ê¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£